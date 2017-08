Sabesp disponibiliza atualização cadastral por telefone e atendimento online

Os clientes da Sabesp já podem solicitar o encerramento da

titularidade das contas de água e esgoto por telefone ou pelo atendimento

online. A facilidade, que entrou em operação nesta semana, é mais uma em

uma série de ações que a Companhia tem implementado para tornar o

relacionamento com os clientes cada vez mais ágil.

Desde maio deste ano a Central de Atendimento do interior e litoral passou

a fazer atualização de cadastro do titular da conta, prática que já estava

disponível na Região Metropolitana de São Paulo. Antes, para fazer a

atualização ou se descadastrar era necessário ir até uma agência de

atendimento.

Nas Centrais de Atendimento Telefônico e pelo Atendimento Online, o pedido

pode ser realizado por clientes pessoa física em imóveis sem débitos. No

momento do contato com a Central de Atendimento de sua região, o

responsável deve ter em mãos RG, CPF e uma conta de consumo de água, para

a localização do Registro Geral do Imóvel (RGI), número que facilita a

identificação da ligação no cadastro. Caso haja débitos no imóvel, o

pedido pode ser realizado desde que a dívida seja do cliente em questão e

seja parcelada no momento do atendimento.

Para todas as demais situações, o atendimento continua sendo realizado na

agência mais próxima e pode ser feito tanto pelo titular quanto por

representante legal, com procuração, ou administradora de imóveis, desde

que o contrato tenha cláusula específica prevendo essa situação.

Os clientes que são pessoa jurídica devem comparecer à agência com cartão

do CNPJ, contrato social, inscrição estadual (se houver) e documento de

identificação com foto do representante legal que está realizando a

solicitação.

Agilidade no atendimento

Além de servir como comprovante de endereço, a atualização cadastral é

importante para agilizar o atendimento aos clientes. Um cadastro

atualizado, inclusive com os telefones de contato do titular da conta,

garante uma comunicação mais eficiente com a Sabesp. Manutenções nas redes

que possam provocar corte no fornecimento de água costumam ser avisadas

com antecedência por e-mail ou sms, por exemplo.

O cadastro atualizado também garante que não haja nenhuma dificuldade para

solicitar serviços não emergenciais, que são feitos somente para as

ligações em que há titular cadastrado. Parcelamento de contas, consulta de

débitos, religação de água, alteração de data de vencimento, alteração de

endereço de entrega de conta e reclamação de cobrança indevida são alguns

dos serviços que só podem ser realizados pelas Centrais de Atendimento

Telefônico e Online para os cadastros atualizados com as informações do

titular.

Manter as informações atualizadas também é uma exigência da Agência

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), que

determina que débitos de contas de consumo sejam vinculadas ao usuário do

serviço e não mais ao proprietário do imóvel.

O contato com a Sabesp pode ser feito de forma gratuita nos canais de

atendimento:

Capital e Região Metropolitana de São Paulo

195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.

0800 011 9911 – Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h e

sábado das 7h às 13h.

0800 777 3700 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a

6ª feira, das 8h às 18h e sábado das 7h às 13h.

Interior e Litoral

195 – Serviços de emergência, 24h por dia, todos os dias.

0800 055 0195 – Central de Atendimento

Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h e sábado das 7h às

13h.

Serviços de emergência: 24h por dia.

0800 016 0195 – Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a

6ª feira, das 8h às 18h e sábado das 7h às 13h.

– Agência Virtual e Atendimento Online: www.sabesp.com.br

– Aplicativo para celulares e tablets Android e iOS: Sabesp Mobile