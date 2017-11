Saiba o que abre e fecha nos serviços públicos no feriado

Nesta quarta-feira (15) é celebrado o feriado de Proclamação da República. Por conta disso, alguns serviços públicos estarão fechados e outros terão alteração na grade de funcionamento. Confira como fica o atendimento dos órgãos e programe-se:

Poupatempo

Os postos do Poupatempo não funcionam nesta quarta-feira (15). O atendimento à população e os serviços de agendamento retornam na quinta-feira (16). Para garantir comodidade, os atendimentos devem sempre ser agendados. Veja como agendar neste link.

O Poupinha, o atendente virtual do Poupatempo, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e também no Messenger, no Facebook, no link www.messenger.com/t/PoupinhaSP.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, e endereços dos postos.

Detran.SP

As Unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em diversas cidades não prestarão atendimento ao público nesta quarta-feira (15) por conta do feriado da Proclamação da República. Todas as unidades voltarão a atender em seus horários regulares na quinta-feira (16).

Para informações sobre o funcionamento dos postos ou sobre os serviços de trânsito, os cidadãos podem ligar para o Disque Detran.SP, que atende moradores das cidades com DDD 11 no 3322-3333 e residentes das demais localidades no 0300-101-3333.

Vale ressaltar que o Departamento oferece 27 serviços on-line em seu portal. Na página, o cidadão pode fazer pedidos relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e CNH definitiva), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha de acesso pessoal.

Procon-SP

O Procon-SP informa que, devido ao feriado de Proclamação da República, os postos de atendimento pessoal, nos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera, não funcionarão nesta quarta-feira, 15 de novembro.

As audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento telefônico (151), atendimento eletrônico e os Núcleos Regionais do Procon-SP em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente, também não funcionam.

O funcionamento dos Procons municipais segue o da administração municipal local.

Pró-Sangue

Por conta do feriado, a rotina dos postos da Pró-Sangue terá o funcionamento alterado. Veja abaixo como fica o atendimento das unidades de coleta nesse final de semana:

15 de novembro, quarta-feira (Proclamação da República – Feriado Nacional)

Posto Clínicas: das 8 às 17 horas

Posto Barueri: fechado

Posto Dante: fechado

Posto Mandaqui: fechado

Posto Osasco: fechado