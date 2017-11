Salário mínimo em outubro deveria ser de R$ 3.754,16, segundo Dieese

Em outubro, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 3.754,16. O valor é 4,01 vezes o salário mínimo em vigor atualmente, de R$ 937. A estimativa é do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) e foi divulgada nesta quarta-feira (1º).

O departamento divulga mensalmente uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como estabelecido na Constituição: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdência Social.

Esse valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em setembro, o maior valor foi registrado em Porto Alegre (R$ 446,87). A diferença entre o salário mínimo real e o necessário aumentou de setembro para outubro. No mês anterior, o ideal era que ele fosse de R$ 3.668,55 (3,92 vezes o salário mínimo).

Mínimo de R$ 937

Desde o dia 1º de janeiro entrou em vigor o novo salário mínimo, de R$ 937, que valerá durante 2017.

O aumento de 6,48% sobre os R$ 880 de mínimo em 2016 foi feito com base na inflação, segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Segundo o Dieese, 2017 é o primeiro ano em que o salário mínimo não teve aumento real (acima da inflação) desde 2003, início da série registrada pelo departamento.

Projeção para 2018 é de R$ 965

Na última segunda-feira (30), o governo anunciou mudanças em suas previsões para as contas públicas do ano que vem, com a redução de algumas despesas e novas receitas à vista. A projeção para o salário mínimo em 2018 caiu de R$ 969 para R$ 965 por causa da inflação menor esperada.