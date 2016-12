Salto para a morte: Tragédia marcou a prática de esporte radical em Mairinque

A manhã do último domingo foi marcada de forma trágica em Mairinque quando um homem, de 35 anos de idade, morreu ao saltar de bungee jump de uma ponte férrea no município. Ele havia convidado a esposa, o filho de 6 anos e amigos para assistirem a aventura radical que se transformou num espetáculo de horror. O salto foi gravado por um amigo e mostra quando a vítima se choca contra o chão. Ao fundo é possível ouvir a mulher em desespero perguntando sobre o marido e querendo saber o que ocorreu de errado.

Fábio Ezequiel de Moraes morava na cidade de Valinhos e, de acordo com familiares, contratou o salto junto a uma equipe especializada. A cidade de Mairinque foi escolhida em razão das pontes férreas instaladas principalmente nos bairros Cristal e Moreiras que têm altura média de 40 metros, o que torna o município bastante procurado por quem pratica esse tipo de atividade.

Todo o equipamento usado por Fábio no salto foi apreendido pela polícia e vai passar por perícia, para apurar o que realmente aconteceu. As primeiras informações davam conta de que o elástico principal arrebentou e o reserva estava longo demais. Com isso ele acabou batendo no chão com toda a força. Outro equipamento de segurança, um colchão de ar para impedir o choque direto contra o solo, pode ter sido colocado fora do ponto do salto. A vítima só foi parar em cima do colchão após o primeiro impacto.

Nas imagens gravadas é possível ver uma pessoa correndo em direção à vítima. Segundo informações, trata-se do irmão de Fábio que tentou aplicar os primeiros socorros até a chegada da ambulância do SAMU, que demorou cerca de 30 minutos para chegar até o local do acidente que fica distante da região central da cidade.

Fábio foi socorrido com vida, mas durante atendimento médico sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu vindo a falecer. Seu corpo foi levado ao IML de Sorocaba e depois liberado para a família.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os fatos e todos que estavam presentes no momento do acidente serão ouvidos.