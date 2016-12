Santa Casa: Fim do desastre… início da recuperação

Jose Haroldo Casali Rodrigues Presidente do Conselho de Representantes da ISCMSR – 2017-18

Fim de gestão (desastrosa para Saúde) e início de promessas e planos de recuperação da Saúde.

Como todo acidente, o processo de restauração é demorado e dolorido, mesmo com apoio e assistência de pessoas dedicadas e serias, a normalização virá com o tempo e através de um planejamento de médio prazo, corrigindo divergências pelo caminho.

Saúde, hoje, é problema nacional porém em São Roque foi agravado por irresponsabilidade e falta de seriedade na prestação de serviços e no atendimento aos pacientes com informações fantasiosas e eleitoreiras. Só lembrando algumas: exames de imagens, laboratórios, UTI?, especialidades médicas, reforma de quartos, novos equipamentos, melhoria para os funcionários, oftalmologia, etc., nenhuma vingou.

O que assistimos foi a destruição através de contratos super valorizados, pagamentos por serviços falhos, financiamento e protestos no nome da Irmandade, uma enxurrada de processos no judiciário, contra a Irmandade, médicos e empresas que não receberam, empresas que receberam parcial e executaram o que faltou, sem contar o número de boletins, na delegacia, por negligência em atendimentos, etc.

NOVOS TEMPOS, a credibilidade ou a esperança é a nova administração, que numa votação esmagadora, assumiu a tarefa de regularizar, o mais rápido possível, a nossa Saúde junto com a NOSSA Santa Casa.

Uma grande preocupação da Irmandade é com o volume de processos judiciais que podem gerar bloqueio em nossas contas bancarias (BACEN), sendo que todos foram gerados por negligencia da intervenção, isso nos trás dificuldades em receber verbas e utilizá-las corretamente.

Outro detalhe preocupante é a baixa no numero de internações SUS, que pode reduzir o repasse Federal para esse serviço.

Em conversa entre os dirigentes da Irmandade e a equipe da nova administração, mostrou uma preocupação única, em como restaurar a Saúde e para isso surge a necessidade de parceria com a Irmandade para, juntos, atingirmos a população com mais humanidade e assistencialismo, pois esse é o maior objetivo da Irmandade em seus 145 anos de existência, sem precisar trocar o nome da nossa Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

A Irmandade está pronta para essa parceria e nos primeiros contatos realizados ficou transparente a vontade politica e social dos novos dirigentes, nomeados pelo novo prefeito, sendo que algumas propostas foram discutidas, mas ainda não temos um retrato interno da Santa Casa e vamos precisar do apoio e das idéias dos funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, para superar nossas dificuldades nos próximos 6 meses.

Não podemos parar nossa Saúde, devemos mostrar à população que, ha administradores públicos conscientes da necessidade em unir a Irmandade e prefeitura e juntos recuperarmos nossa Saúde, dando o mínimo de dignidade aos pacientes locais e regionais.

A Irmandade pede que a população confie e acredite na integridade das nossas ações e que tudo será feito de forma transparente e real, sem fantasias.

Aos funcionários da nossa Santa Casa, muito obrigado por, mesmo sem recursos, manterem dignidade nos atendimentos à nossa população.

Aproveito para desejar a todos um final de ano com festas e muita esperança, coisa que nunca faltou nos quadros da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. Feliz 2017.