Santa Casa recebe doação para reforma do telhado

A Sicoob Cecremef – Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Empregados de Furnas, dou 22 telhas para a recuperação do telhado do setor administrativo da Santa Casa.

No dia 30 de junho o agente regional de Furnas, Dário Nogueira, acompanhado da provedora, Leila Maria de Oliveira Camilo, e do membro do Conselho Fiscal da Santa Casa, Anderson de Oliveira, entregaram simbolicamente o material no gabinete do prefeito Cláudio Góes.

Para Dário “um dos objetivos é fomentar e estimular por todos meios lícitos e jurídicos, a expansão do cooperativismo em geral. Acreditamos nos valores éticos da honestidade, responsabilidade social e preocupação pelo semelhante e, baseados nos valores de ajuda mútua e na solidariedade, entendemos que, quando solicitados a participar da reforma de uma das alas da Santa Casa de São Roque, foi exatamente isso que praticamos; cooperativismo mútuo, ou seja, cada um entra com um “quinhão” e a soma das pequenas metas nos leva a atingir um grande objetivo”.