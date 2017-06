São Roque e Itália: momento de renovação de votos

Em 1º de abril de 1996, São Roque pagou uma centenária dívida à colônia italiana aqui estabelecida, ao criar a Lei Municipal nº 2.306 para determinar que dois de junho é o “Dia da Comunidade Italiana”, cujas comemorações devem integrar o calendário escolar, turístico e cultural do Município.

Desde então, a Câmara Municipal, todos os anos, realiza sessão solene alusiva ao Dia da Comunidade Italiana, na qual concede cidadania são-roquense a um dos italianos aqui residentes. Todavia, as atividades escolares, turísticas e culturais ainda deixam muito a desejar.

Digo que a dívida de São Roque para com os italianos era centenária porque eles começaram a chegar aqui no final do século XIX e desde então são responsáveis por inúmeros benefícios conquistados pela cidade.

A primeira corrente migratória italiana a São Roque data de 1890, quando Enrico Dell’Acqua, industrial vindo da Itália, comprou o terreno onde se edificou a fábrica Brasital e muitos de seus conterrâneos seguiram-no até aqui, tanto para trabalhar na construção das instalações da indústria quanto para serem diretores e operários da grande tecelagem que nascia, conforme relata o professor Joaquim da Silveira Santos, na obra “São Roque de Outrora”.

Os italianos trouxeram alegria e progresso, incrementando as relações humanas, econômicas e comerciais daquela velha São Roque, que ganhou novas ruas e construções onde os imigrantes se acomodavam e estabeleciam-se residencial e profissionalmente.

Acompanhava-os “…o ânimo deliberado de fixar-se na terra em que vinham encontrar trabalho e bem-estar, de modo que, em breve, de tal forma se integravam em nosso meio, que formavam com os nossos uma população homogênea. (…) Assim, foi grande e real o acervo de serviços que nossa terra recebeu do elemento italiano”, conclui o historiador.

Já a segunda corrente migratória de italianos a São Roque deu-se no pós-guerra dos anos 1940, quando muitos deles preferiram o Brasil à opressão do luto, da tristeza e da miséria de seu país em escombros. Também esse grupo aqui encontrou sustento e oportunidades e, com trabalho, alegria e afetuosidade, enriqueceu e segue a enriquecer a cidade e, ao misturar-se aos descendentes dos primeiros italianos, neles evoca amor e orgulho por suas origens.

A história antiga e recente mostra e confirma que São Roque e a colônia italiana têm uma ligação histórica e social de extrema importância.

A presença imponente da fábrica Brasital – nome resultante da junção das palavras Brasil e Itália – na área central da cidade é prova incontestável da presença e da influência italianas na comunidade são-roquense.

Por toda a cidade, denominações de ruas e escolas contêm sobrenomes italianos à farta, a demonstrar a relevância da colônia na formação, no desenvolvimento e na condução da cidade de São Roque.

Nada mais apropriado, pois, do que fazer a renovação dos votos desse bem-sucedido casamento entre São Roque e os italianos, para que continue a render frutos em benefício da cidade e dos são-roquenses, aqui nascidos ou que a elegem como sua pátria e seu lar.

Nesse sentido, o polêmico João Doria teve uma iniciativa digna de ser copiada por São Roque, divulgada nesta semana. Com o apoio do Consulado da Itália na capital paulista, o prefeito de São Paulo fez uma parceria com empresas italianas estabelecidas no Brasil para reformar três praças paulistanas. “Tudo isso com financiamento de empresas italianas sediadas no Brasil e apoio do Consulado”, declarou ele.

A Praça Ramos de Azevedo, palco do Theatro Municipal, será a primeira a ser revitalizada. A seguir, será a vez da Praça Cidade de Milão, próxima ao Parque do Ibirapuera, e por fim a Praça do Imigrante Italiano, no Jardim Europa. Os três locais têm relação com a colônia italiana, há muito tempo estão deteriorados e abriga monumentos de valor histórico que perecerão sem restauração.

Não é diferente o estado da Brasital: intimamente vinculada à colônia italiana, em péssimo estado de conservação e de inestimável valor histórico, há anos espera a restauração que, desde o último governo do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, nos anos 1983-1988, nunca mais foi prioridade para qualquer prefeito.

– Por que não se tentar sensibilizar industriais italianos para a importância da revitalização desse patrimônio comum à cultura dos dois países?

Se Doria conseguiu, o prefeito Claudio Góes poderá obter o mesmo êxito.

Seria uma ótima maneira de a Itália mostrar-se grata a São Roque por haver tão bem recebido e acolhido seus filhos.