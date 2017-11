São Roque é representada no Encontro de Dirigentes na Secretaria da Cultura do Estado

A responsável pelo departamento de cultura de São Roque, Mari Dineri, participou do encontro “Tira-dúvidas com dirigentes municipais”, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado. O evento aconteceu no dia 30 de outubro na sede da pasta, em São Paulo, e reuniu representantes de 58 municípios.

Durante o encontro, os coordenadores da Secretaria apresentaram suas respectivas áreas, permitindo que os participantes conheçam os projetos desenvolvidos. Ao final, houve espaço para convidados sanarem suas dúvidas, darem sugestões e discutirem temas comuns.

“Estou entrando esse ano na administração, então esse encontro é muito importante porque traz uma noção do que é a Secretaria da Cultura do Estado e o que ela pode nos oferecer. É muito esclarecedor e a gente vai se familiarizando também com os projetos. Com certeza vai render boas parcerias para São Roque”, disse Dineri.