São Roque espera 300 mil turistas neste inverno

A chegada do inverno promete aquecer o turismo na terra do vinho. E o último feriado prolongado, entre os dias 15 e 18 de junho já foi prova disso. Segundo registros da Divisão de Turismo, o fim de semana teve o maior movimento do ano distribuído em todas as regiões, incluindo o centro da cidade. A estimativa é que cerca de 300 mil turistas passem por São Roque entre julho e setembro.

Para o empresário e proprietário do restaurante Vila Don Patto, que compõe o Roteiro do Vinho, Túlio Patto, o movimento do fim de semana superou as expectativas e para a temporada de inverno espera-se um aumento de 10 a 15% no movimento. “Já no início de junho percebemos um aumento do movimento no Roteiro e com a chegada do inverno, esses registros tendem a crescer ainda mais, pois esse clima tem a ver com a cidade e com o nosso turismo. Até mesmo no domingo, que já era dia de voltar pra casa, o movimento foi intenso”, disse o empresário.

O período mais frio é considerado como alta temporada para a cidade, em especial pela festa de aniversário de São Roque em agosto, que atrai muitos visitantes. “A cada ano o fluxo de turistas tem aumentado bastante em nossa cidade, mas infelizmente não temos como precisar o número exato pela ausência de pesquisas nos anos anteriores. Mas ainda assim, podemos afirmar que temos um aumento de 20 a 30% em comparação aos outros períodos do ano”, explica o chefe de Divisão de Turismo, Maurício Vasconcelos.

O diretor comercial da Vinícola Góes, empreendimento pertencente ao Roteiro do Vinho, Luciano Lopreto, confirma o percentual de aumento. “A expectativa é grande para essa temporada. Retomamos nossas atividades com força total e estamos nos preparando para muito movimento”, comemora. Segundo ele o aquecimento do turismo local já começou a ser registrado desde maio. “Uma surpresa para nós tem sido o aumento das visitas durante a semana desde junho também. Com a chegada do inverno, o aumento do consumo de vinho aumenta e São Roque com certeza entra na rota dos turistas”, disse.

São Roque possui hoje 266 empreendimentos voltados para o turismo, abrangendo as áreas gastronômica, enoturismo, lazer, hospedagem, produtos típicos, pesqueiros, etc. O Conselho Municipal de Turismo, presidido desde o último dia 31/05 pelo empresário Luiz Américo Liza Jr. (Lolo Liza) pretende viabilizar em breve o Roteiro do Centro, o Roteiro da Raposo já em desenvolvimento, além de promover outros cenários turísticos expressivos da cidade como o Saboó, Morro do Cruzeiro, Estação e dar andamento a criação do Roteiro Taxaquara (região do Hotel Vila Rossa).

“O Comtur é composto por pessoas comprometidas com o turismo local que doam seu tempo e suas ideias a esse setor tão importante da nossa cidade. Pretendemos aproximar também a população do Comtur e os empresários do centro. Queremos que a população local também curta os bons locais turísticos da cidade e que haja mais divulgação interna dos eventos e possibilidades de lazer”, adianta Liza.

Durante a última reunião mensal do Comtur, realizada na noite de quarta-feira, 28, empresários do segmento afirmaram que estão se preparando para o grande movimento e reforçando o quadro de funcionários. Além disso, o chefe do turismo colocou em pauta um novo projeto para a cidade. “A prefeitura em parceria com os empreendimentos estão elaborando mais um atrativo para aumentar o movimento em São Roque. Estamos na fase final do planejamento, e em breve divulgaremos mais essa novidade”.

Mais de seis mil atendimentos foram registrados nos Postos de Informações Turísticas (PIT), sendo este apenas 5% do movimento real recebido, já que muitos utilizam outros meios para acessarem seus pontos de interesse. “Estamos realizando pesquisas tanto no PIT como nos eventos que acontecem na cidade e assim que terminar esse primeiro semestre divulgaremos os resultados. Mas já em contato com os donos dos empreendimentos, por unanimidade, o aumento já é significativo se comparado ao ano passado”, diz Vasconcelos.

Geração de renda

O aumento do movimento nos restaurantes e empreendimentos em geral também gera oportunidades de renda com a abertura de novos postos de trabalho temporários. Somente na Vinícola Góes há um aumento cerca de 30% nas vagas. “Para a temporada de inverno reforçamos a estrutura ampliando a equipe do restaurante, segurança, atendimento e loja. Estamos falando em cerca de 25 a 30 novos postos de trabalho somente no nosso estabelecimento”, explica Lopreto.

O turismo é um setor que gera 10% de todo o PIB de São Paulo e traz muitas oportunidades de renda, especialmente no setor de serviços. Segundo declaração do Governador Geraldo Alckmin, 50 milhões de turistas por ano e três milhões de famílias paulistas já vivem do turismo.



Investimentos

De acordo com o titular da Secretaria Estadual de Turismo, Laércio Benko, “os números do turismo no Estado de São Paulo são impressionantes, uma vez que movimentam até 56 setores da economia e é o único estado da federação com políticas públicas voltadas à atividade turística”.

Através do Fundo DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) 70 municípios estâncias, modelo que lhe possibilita estar na vanguarda do turismo nacional recebem verba destinada ao fomento turístico. Quase R$1,2 bilhão foram investidos em 1.461 convênios para obras e ações de interesse turístico entre 2011 e 2016. Até o final do ano, com a aprovação de todos os 140 Municípios de Interesse Turístico – MITs, como prevê a lei, o Estado de São Paulo vai ter quase um terço dos seus municípios voltados para o setor de turismo.

Em São Roque já foi anunciada a liberação de R$ 5mi do DADETUR para investimentos em infraestrutura. Dentre as obras vinculadas estão o asfaltamento da Estrada do Caetê fase I, Pista de Skate que será construída no final da Av. Aracaí, reforma da Brasital fase I e II, Revitalização da área central e Projeto e implantação da sinalização Turística.

Além de asfaltamento da Estrada do Caetê fase II e Cefri/Angolana fase I e a possibilidade de liberação de mais R$ 1.250.000,00 para a pavimentação da Estrada Cefri/Angolana fase II.