São Roque não registra morte de macacos por Febre Amarela desde fevereiro

Devido aos casos que deixaram algumas cidades do estado de São Paulo em estado de alerta para a Febre Amarela, a prefeitura informa que a cidade não está no grupo de risco de transmissão. As ações realizadas em fevereiro, quando macacos foram encontrados mortos e deram positivo para a doença, imunizaram mais de 20.000 pessoas na cidade.

O Departamento de Saúde, através do Serviço de Zoonoses vem realizando um monitoramento constante e ao contrário do que está acontecendo em São Paulo e alguns munícipios vizinhos a capital, nenhum outro macaco encontrado morto em São Roque desde fevereiro, apresentou resultado positivo para a febre amarela. Desde fevereiro cerca de 20 macacos mortos foram encontrados. Os casos mais recentes foram em uma chácara em Mailasqui, onde três foram encontrados e outros quatro também foram achados na Chácara Pirajussara, próxima ao hotel Alpino. O resultado dos exames realizados nesses macacos será informado em breve.

Ajuda da população

Embora o Serviço de Zoonoses venha fazendo esse acompanhamento é muito importante a ajuda da população. No caso de encontrar macacos bugios mortos devem avisar imediatamente a divisão pelo telefone 4784-8551, para que ela faça o recolhimento e envie o material do animal para exame.

A chefe da Divisão municipal de Saúde, Daniela Dias Groke, orienta que qualquer pessoa que encontrar macacos mortos deve acionar o Serviço de Zoonoses, para que a retirada do material seja feita adequadamente. “É de vital importância que todo primata encontrado sem vida seja avaliado, a causa da morte precisa ser investigada”, conta.

Daniela frisa que os primatas não são culpados pela proliferação da febre amarela. “O macaco é mais uma vítima da febre amarela, é responsável por nos mostrar a existência da doença. Ele é como uma sentinela, a morte deles ocorre antes dos casos chegar nos humanos”, explica.

Vacinação

O Ministério da Saúde passou a adotar no mês de abril a dose única da vacina contra febre amarela para áreas em que a imunização é recomendada. Com a medida, o país segue orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). “A partir de agora, as pessoas que já tomaram uma dose não precisam se vacinar mais contra a febre amarela ao longo da vida”, explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica municipal, a vacinação é somente indicada para pessoas que vão viajar para uma área considerada de risco, ou residem em área de risco. Para ser imunizado, o interessado deve procurar um dos postos de saúde da cidade.

Além dos documentos pessoais, é preciso apresentar o cartão de vacina. É importante levar algum comprovante de viagem. Para orientações o cidadão pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, pelo telefone (11) 4784-9814 ou 4784-4963.