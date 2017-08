São Roque participou do Encontro de Dirigentes de Cultura de São Paulo

Realizado na última semana, o Encontro com Prefeitos e com Dirigentes de Cultura do Estado de São Paulo reuniu representantes de mais de 240 municípios, com cerca de 700 pessoas no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O evento contou com a presença do secretário da Cultura do Estado José Luiz Penna, o secretário-adjunto Romildo Campello, o ator Nuno Leal Maia, além dos prefeitos, secretários, dirigentes de cultura e artistas de diversas regiões do estado.

A chefe da Divisão de Cultura Mari Dineri Moraes de Camargo e o Chefe da Divisão de turismo, Mauricio Vasconcelos estiveram presentes representando o prefeito Claudio Góes

O secretário da Cultura do Estado José Luiz Penna discursou e anunciou novidades para a Cultura do Estado: o ProAC municípios, que levará o Programa de Ação Cultural para cidades do interior, e a volta do Revelando São Paulo, evento que reúne comunidades, grupos e artistas populares de todo o estado e celebra a cultura paulista tradicional.

“Estamos trazendo o ProAC municípios para que vocês tenham mais acesso e encurtem as distâncias com a nossa Secretaria. Nós precisamos chegar à onde estejam os paulistas, que deverão receber as informações e o acolhimento da nossa área de trabalho, que é a cultura. Também vamos trazer de volta um dos maiores projetos da Secretaria, o Revelando São Paulo”, anunciou Penna.

Está aproximação da Secretaria da Cultura com os municípios, torna os diálogos muito mais próximos.