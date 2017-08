Mãos habilidosas e corações generosos a serviço de uma boa causa fazem São Roque presente no Haiti.

Situado na América Central e classificado entre os países mais pobres do mundo, o Haiti caracteriza-se por uma longa e caótica instabilidade política, intenso narcotráfico e constantes desastres naturais.

Esse somatório é responsável pela extrema pobreza e pelas condições precárias de vida e saúde dos haitianos.

Tão dramático cotidiano ganha a mídia a cada nova desgraça de grandes proporções que atinge o Haiti, apontado em outubro de 2016, pela Organização das Nações Unidas – ONU, como o país com o maior número de vítimas fatais por catástrofes naturais do mundo.

O documento, assinado pelo Escritório da ONU para Redução do Risco de Desastres, assegura que nos últimos vinte anos 229.699 pessoas morreram vitimadas por catástrofes naturais, como ciclones, furacões, inundações, terremotos e secas.

O terremoto que devastou parte do país em 2010 resultou em 220 mil mortos e cerca de 350 mil pessoas feridas e mutiladas, de todas as idades. Em 2014, um furacão fez imenso estrago no Haiti e, embora tenha provocado poucas mortes, deixou milhares de desabrigados e mais uma vez significativa parcela da população perdeu todos os seus pertences.

Um dos mais preocupantes saldos dessa situação é o número de crianças órfãs e abandonadas que povoa o Haiti. Organismos voltados a ajuda humanitária estimam haver perto de mil orfanatos no país, muitos deles sem condições de funcionamento.

Sensibilizada com a situação das crianças haitianas, a Sra. Vera Lúcia Campos Godinho decidiu confeccionar vestidos para enviar às meninas do Haiti. “Creio que Deus colocou esse propósito em meu coração e comecei o trabalho sozinha, sem ter ideia de como faria as roupas chegarem lá. O pastor da Igreja Metodista em São Roque, que frequento com minha família, soube que eu estava preparando os vestidos e teve a ideia de envolver a igreja nesse trabalho”, conta Vera.

O propósito de auxiliar crianças do Haiti entusiasmou um grupo de mulheres da igreja, que passou a se reunir para fazer os vestidos. O mais interessante é o modo de produção das peças.

“Não queremos comprar roupas prontas. O objetivo é fazer tudo com nossas mãos. Para isso utilizamos roupas nossas, de nossos familiares e amigos, desmanchamos as peças e com os tecidos criamos modelos exclusivos de vestidos”, relata Vera.

A criatividade, a habilidade e a generosidade das mulheres produziram um lote de cem vestidos que já estão vestindo as meninas haitianas.

O projeto das mulheres metodistas foi apresentado ao Exército Brasileiro, que no mês de junho entregou as roupas a um orfanato do Haiti, por ocasião da viagem do último contingente de militares brasileiros que integram a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti.

De acordo com a sargento Caroline Falasqui, que recebeu os vestidos no quartel do Exército em Campinas e providenciou seu encaminhamento, “a remessa das roupas foi feita por intermédio do efetivo de militares da 12ª Brigada da cidade de Caçapava e tudo foi entregue a um orfanato. As crianças gostaram muito do presente e ficaram muito felizes, foi uma tarde de festa para elas. Eles agradeceram as doações e os militares ficaram emocionados, pois ver os rostos de felicidade das crianças não tem preço”.

“Agradeço a Deus por ter me usado como ponte para que essa doação chegasse a mim a tempo de realizar a entrega aos militares que embarcaram para o Haiti. Também agradeço à Vera e às mulheres de Igreja Metodista, pela iniciativa e pelo capricho na confecção dos vestidos, todos muito lindos e feitos com muito carinho, e aos militares responsáveis pela distribuição”, finalizou a sargento Falasqui.

O sucesso na entrega das roupas motivou as mulheres da Igreja Metodista a seguirem com o projeto e a produção de vestidos continua a todo vapor.

Tendo em vista o encerramento da missão da ONU no Haiti, o Exército Brasileiro não tem previsão de envio de novos contingentes para aquele país. Porém, a Igreja Metodista já está mantendo contato com entidades humanitárias para a continuidade da remessa das roupas às crianças carentes.

O pastor da Igreja Metodista em São Roque, Eduardo Seixas Jr., enfatiza que “é dever dos cristãos envolver-se em projetos sociais e colocar seus recursos e talentos a serviço daqueles que precisam de auxílio. A Igreja Metodista está de portas abertas para acolher aqueles que vêm até nós e também para estender seus braços e amparar aqueles que necessitam, estejam perto ou longe, como as crianças do Haiti”.

Para participar desse belo trabalho, basta oferecer roupas em bom estado, aviamentos ou suas habilidades. As mulheres reúnem-se todas as quartas-feiras, das 14h30 às 17h00, no salão social da Igreja Metodista em São Roque, na Praça da República, nº 34, Centro.