São Roque promove 1º Fórum Municipal de Desenvolvimento Rural

A Prefeitura de São Roque, através da Divisão de Desenvolvimento Rural convida os agricultores e criadores (pecuaristas) do município para o 1º Fórum Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, evento que se realizará no dia 13 de dezembro (quarta-feira), das 8h ás 16h, no Recanto da Cascata.

O objetivo do evento é reunir os empresários da área rural de São Roque para um debate sobre os projetos que estão sendo implantados no município, bem como discutirmos sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, essencial para o planejamento agropecuário de São Roque.

Na ocasião pretendemos apresentar a nova composição do CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de São Roque, bem como, iniciar um debate sobre a questão rural no município.

Além disso teremos palestra sobre “Associativismo e Cooperativismo, ministrada pelo Engenheiro Agrônomo Diogenes Kassaoka, Diretor do Instituto de Cooperativismo e Associativismo do Governo do Estado de São Paulo.

Após a palestra os presentes serão divididos em grupos representando as várias cadeias agrícolas produtivas do município, que deverão apresentar um diagnóstico de cada área, apontado ações possíveis de serem implementadas nos próximos anos e que comporão o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Após o almoço tipicamente rural, que será servido no local, com adesão individual, teremos mais duas palestras. Às 14h, o tema será “Crédito Agropecuário” ministrada pela Superintendência Regional do Banco do Brasil e às 15h será a vez do debate sobre “A importância da Regularização ambiental nas propriedades rurais”, ministrada pelo Engenheiro Agrônomo João Rosa e a Bióloga Cristiane Rosa da empresa Ambiental Agrícola.