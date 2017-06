São Roque vai aderir ao Programa Frota Nova Municípios do Governo do Estado

Com o objetivo de renovar a frota municipal e adquirir uma moto-niveladora que será utilizada pelo Departamento de Obras, a Prefeitura de São Roque aderiu ao Programa Frota Nova Municípios, lançado pelo Governo do Estado no início deste mês.

O subsídio permitirá isenção de taxa de juros para ajudar os municípios na renovação da frota para aquisição de ambulâncias e outros veículos, a fim de melhorar a prestação dos serviços públicos.

Entre os veículos financiáveis estão ambulâncias, vans de transporte de passageiros, ônibus escolares, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras, pás-carregadeiras, moto-niveladoras e caminhões basculantes.

Pelo programa, o limite máximo de financiamento será de R$ 500 mil por município, que terá prazo de até seis anos para pagar, incluídos seis meses de carência.

Assim, as prefeituras ficarão isentas da taxa de juros, equalizada pelo governo paulista, pagando apenas a amortização do valor principal atualizado pelo IPCA. Em caso de inadimplência, os juros cobrados por parcela em atraso serão de 9,5% ao ano.

A adesão ao programa foi firmada pelo prefeito Cláudio Góes em visita a Agência de Desenvolvimento Paulista no último dia 8.“É importante aproveitar esta oportunidade de financiamento, com baixo custo e parcela pequena, a fim de recuperar a frota do município”, disse o prefeito.