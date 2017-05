Saúde realiza até 25 de maio a Campanha de Prevenção do Câncer Bucal para idosos

O Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Turística de São Roque está realizando através do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Campanha de Prevenção do Câncer Bucal para idosos. O público alvo da campanha são pessoas com mais de 60 anos.

A ação acontece paralelamente à campanha de vacinação contra a gripe (influenza), que acontece até o dia 25 de maio. As avaliações estão acontecendo em todos os postos de Saúde da rede municipal, além da Unidade Central e Centro de Saúde II. A doença, que está entre os dez tipos de câncer mais comuns em 2016.

O exame é rápido, simples e gratuito, realizado por um dentista da rede municipal de saúde, através de uma técnica de apalpação e observação das regiões da boca. Caso identificada alguma lesão, o paciente será encaminhado para o Centro de Especialidade Odontológica para a realização de mais exames e início de tratamento.

Durante o procedimento de prevenção, o examinado aprende técnicas para realização do autoexame. “O autoexame é uma técnica importantíssima, que pode levar ao diagnóstico precoce da doença e tratamento imediato, elevando muito a chance de cura do paciente. Por isso, não custa conhecer os sintomas visíveis e monitorar a região bucal constantemente”, orienta Sérgio Vernalha, Coordenador do Serviço Odontológico do Departamento de Saúde.