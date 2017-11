SEBRAE Aqui é implantado em São Roque

Os serviços oferecidos pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, passaram a ter maior agilidade e eficiência para atender o cidadão, microempreendedor individual e microempresário.

Foi implantado na sexta-feira, dia 10 de novembro, o SEBRAE Aqui. O evento aconteceu na Rua Rui Barbosa, 693, centro, São Roque/SP (primeiro prédio da Brasital – ao lado do PAT).

Estiveram presentes o Prefeito Claudio Góes, Alexandre Martins, Gerente Regional do Sebrae em Sorocaba, Jocely Teixeira Júnior, Coordenador de Relações Institucionais do Sebrae/SP, Daniel Glaessel Ramalho, Gerente de Políticas Públicas do Sebrae/SP, Lilian Lima e Thais da Silveira, Políticas Públicas do Sebrae SP, Priscila Rabano Budenberg, Gestora do Sebrae Aqui São Roque, Nilton Santo Malara, Coordenador do Senai em Mairinque e Alumínio, Marcio Feltrin, Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Nádia Botter, Chefe da Divisão de Comércio Indústria e Serviços, Vinício Pensa, Presidente da Aisam, Elvio Luiz Lorieri, Vice-presidente da Aisam, Luiz Fernando, Acia São Roque e Antonio Renzo representando o Sindusvinho, além de representantes da sociedade civil.

O SEBRAE Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o SEBRAE-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

O SEBRAE atende todos brasileiros que sonham em montar sua empresa, não importa o ramo de atividade ou há quanto tempo está no mercado, o SEBRAE está preparado para incentivá-lo a crescer cada vez mais. Com o objetivo voltado às soluções para as empresas que já estão consolidadas no mercado, mas não querem estacionar nos negócios e também incentiva a cooperação entre empresas e empreendedores, pois acredita que a união fortalece os pequenos negócios por torná-los mais competitivos.