SEBRAE Aqui será implantado na próxima sexta-feira em São Roque

Os serviços oferecidos pelo SEBRAE em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, passarão a ter maior agilidade e eficiência para atender o cidadão, microempreendedor individual e microempresário.

Será implantado nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, às 15.00 horas, o SEBRAE Aqui. O evento acontece na Rua Rui Barbosa, 693, centro, São Roque/SP (primeiro prédio da Brasital – ao lado do PAT)

O SEBRAE Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o SEBRAE-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o fomento do empreendedorismo local.

O SEBRAE atende todos brasileiros que sonham em montar sua empresa, não importa o ramo de atividade ou há quanto tempo está no mercado, o SEBRAE está preparado para incentivá-lo a crescer cada vez mais. Com o objetivo voltado às soluções para as empresas que já estão consolidadas no mercado, mas não querem estacionar nos negócios e também incentiva a cooperação entre empresas e empreendedores, pois acredita que a união fortalece os pequenos negócios por torná-los mais competitivos.

Os serviços oferecidos no SEBRAE AQUI são:

Prestar atendimento aos clientes de forma individual, coletiva, presencial e remota;

Orientações sobre os direitos e deveres do MEI;

Orientações sobre abertura de empresas ME e EPP

Orientações sobre formalização do MEI;

Orientações sobre a entrega da Declaração Anual de Rendimentos do MEI;

Emissão do carnê de pagamento mensal e/ou vencido;

Esclarecimento sobre os benefícios do INSS e da cobertura previdenciária relacionadas ao MEI;

Orientar o cliente sobre os produtos e serviços disponibilizados;

Cadastrar os clientes e atualizar cadastros;

Fazer inscrições dos clientes em cursos e palestras;

Orientar sobre as formas de pagamentos, quando houver;

Arregimentar clientes;

Registrar no sistema informatizado os atendimentos realizados;

Participar, quando solicitado, das reuniões com o Comitê Gestor;

Participar, quando solicitado, das orientações disponibilizadas pelo SEBRAE-SP.

O SEBRAE Aqui fica localizado na Rua Rui Barbosa, 693, Centro – São Roque/SP (primeiro prédio da Brasital – ao lado do PAT)