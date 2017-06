Sebrae e Prefeitura assinam convênio para aplicação do Programa Jovens Empreendedores

Na quarta-feira, (07), foi assinado entre a Prefeitura da Estância Turística de São Roque e o Sebrae, convênio para implantação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos para mais de 5200 alunos da rede municipal de ensino do município.

A educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o Ensino Fundamental incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. A ideia é de que a educação deve atuar como transformadora dos alunos e incentivá-los a desenvolver habilidades e comportamentos empreendedores.

A ideia é a de que a educação deve atuar como transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

O curso para esta etapa da Educação Básica é o Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Essa visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação propostos pela Unesco:

*Aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos;

*Aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;

*Aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas;

*Aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.

Dessa forma, o curso, aliado a um ambiente propício à aprendizagem, favorece o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender.

Essas são características fundamentais dos comportamentos empreendedores, nos quais o estudante e o grupo em que está inserido reconhecem que suas contribuições são importantes e valorizadas.

Com a proposta pedagógica do JEPP para cada ano do ensino fundamental, por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras

O evento foi realizado na sala do núcleo de música do CEC Brasital e contou com a participação do Prefeito Cláudio Góes, do Vice-prefeito e Diretor de Educação José Weber, o gerente Sebrae/SP – Escritório Regional Oeste Alexandre Martins, do Diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcio Feltrin, da Chefe de Divisão do Ensino Fundamental, Magda Cristina Fulan Bellini, da Chefe de Divisão de Educação Infantil, Silvia Maria Splendore, além de professores, diretores e funcionários do Departamento de Educação.

Claudio Góes destacou a importância da implantação do programa em nossa cidade como forma de inserção desse jovens futuros empreendedores no mercado de trabalho.