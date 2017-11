Sebrae realizará oficina “Ganhe Mercado” no dia 23 de novembro

O Posto Sebrae/SP de Atendimento ao Empreendedor de São Roque (PAE), vinculado ao Departamento de Desenvolvimento da Prefeitura, realiza na quinta-feira (23), a oficina “Ganhe Mercado”.

O evento deseja sensibilizar o microempreendedor para a utilização de alguns conceitos de marketing na gestão do negócio, visando o posicionamento correto da empresa no mercado e a adequação do produto no ponto, preço e promoção, de acordo com o público.

Uma boa estratégia de marketing pode ser responsável por fazer com que a empresa ganhe muito mais mercado. Mas antes de buscar conquistar o mercado, é preciso entender tudo o que está englobado nele.

Pode ser um mercado consumidor, fornecedor ou mesmo concorrente, e os consultores do Sebrae detalham todos eles nesta Oficina. Saiba também o que é preciso para conquistar cada um e as ferramentas que precisará para isso.

O conteúdo da oficina vai abordar, introdução, o que é Marketing? O que é Mercado? Mix de Marketing, Ferramentas de Marketing e Plano de Marketing

Interessados devem entrar em contato pelo número de telefone (11) 4784-1383. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro, no próprio PAE, localizado na Rua Rui Barbosa, 693, Centro (primeiro prédio da entrada da Brasital).

Os dados necessários para a inscrição são: nome; CPF; RG; telefones; email; data de nascimento; endereço completo; empresa; escolaridade e CNPJ. O evento será realizado na sede da ACIA – Associação Comercial de São Roque das 18.00 às 22.00 horas.

O número de vagas é limitado e a participação é gratuita.

Serviço:

Oficina “Ganhe Mercado”

Dia: 23/11 – quinta feira

Horário: 18.00 às 22.00 horas

Local: Associação Comercial de São Roque

Inscrições: até 20/11

Sebrae/São Roque – Rua Rui Barbosa, 693 (centro) – (primeiro prédio da entrada da Brasital)

Telefone: 4784-1383