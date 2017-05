Sebrae São Roque participa da semana do microempreendedor individual

O Posto do Sebrae de São Roque estará fazendo de 08 a 12 de maio, a Declaração Anual de Rendimentos para os Microempreendedores individuais.

O serviço é prestado gratuitamente, e faz parte da semana do microempreendedor individual.

Para declaração é necessária a presença do microempresário com os seguintes documentos: CPF, título de eleitor, último recibo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (se houver), código de acesso do Simples Nacional (se houver) e receita bruta (relatório mensal) do ano a declarar.

O Posto do Sebrae São Roque que fica na Rua Rui Barbosa, 693, Centro (primeiro prédio da entrada da Brasital).