Sebrae São Roque promove curso de técnicas em vendas

Para se destacar no mercado de trabalho, o trabalhador autônomo ou empreendedor precisa estar em constante atualização. O conhecimento é a melhor maneira de minimizar os riscos e aumentar as chances de sucesso. É justamente para ajudar a alcançar a capacitação exigida que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado de São Paulo (Sebrae-SP) lançou o Super MEI.

De 19 a 28 de junho o Sebrae/São Roque vai ministrar o curso de Técnicas em Vendas. O curso é presencial e gratuito, possui carga horária de 32 horas e as inscrições para os interessados estarão abertas até às 12 horas do dia 06 de junho.

Através de orientações técnicas e de gestão, o curso capacita empreendedores para desenvolver o perfil profissional de vendas empresariais, mobilizando conhecimentos, habilidade e atitudes relacionadas a diversas etapas do processo de vendas.

Poderão se inscrever microempreendedores e potenciais empresários maiores de 18 anos. Os dados necessários a inscrição são: nome completo, CPF, RG, data de nascimento, endereço (Rua, nº, CEP e bairro), cidade, telefone, e-mail, escolaridade e CNPJ (se tiver), que deverão ser encaminhados para o email [email protected]

O curso será realizado na ETEC São Roque, localizada na Rua 22 de abril, 35 – Jardim Renê.

Serviço

SEBRAE/São Roque

Curso: Técnicas em vendas

Inscrições: até às 12 horas do dia 06/06 pelo email [email protected]

Certificado – SEBRAE SP e Centro Paula Souza

Informações: 4784-1383

Rua Rui Barbosa, 693 (primeiro prédio da entrada da Brasital)