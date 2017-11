Seja Digital oferece mais de 1400 vagas gratuitas para curso de instalador de conversor e antena digital

A Seja Digital, entidade responsável pela operação do processo de migração do sinal de TV no Brasil, está oferecendo 1.400 vagas de capacitação para formar profissionais aptos a realizar os serviços de instalação de conversores e antenas digitais. A iniciativa pretende atender a demanda gerada pelo desligamento do sinal analógico de TV, previsto para ocorrer em 29 de novembro na região de Campinas. Após essa data, somente quem estiver apto a receber o sinal digital continuará assistindo à televisão e, por esse motivo, é fundamental que todas as residências estejam preparadas o quanto antes.

Para realizar o curso, os candidatos devem ter no mínimo 16 anos, Ensino Fundamental I completo e residirem nas cidades de Campinas, Hortolândia, Itu, Leme, Monte Mor, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sumaré. As inscrições podem ser feitas até o dia um dia antes das aulas no site www.instaladoramigo.com.br, na seção Inscreva-se. As aulas terão início hoje, segunda-feira, dia 06.

As aulas, ministradas pela Propositiva, terão 32 horas de duração, sendo 16 horas de aulas teóricas e 16 horas de aulas práticas. As aulas teóricas serão realizadas em diversos dias e horários, e as aulas práticas vão acontecer nos finais de semana, nos bairros onde os alunos moram.

Locais dos cursos:

CAMPINAS:

Data: 09/11/17

Horário: 18h

Endereço: Instituto Firmacasa: Rua Antonio Mendonça, Chácara Boa Vista (30 alunos por aula)

Data: 09/11/17

Horário: 08h

Endereço: Igreja Mormom Vila Mimosa: Rua das Violetas, 207 – Vila Mimosa (40 alunos por aula)

Data: 10/11/17

Horário: 10h e 13h

Endereço: Rua Mogi Mirim, 1080, ao lado da 6º delegacia Asssociação de Bairro – Jardim Novo Campos Elísios. (20 alunos por aula)

Data: 10/11/17

Horário: 17h30

Endereço: Rua Padra Josimo Moraes Tavares, 164 – Conjunto Habitacional Parque Itajaí

HORTOLÂNDIA:

Data: 10/11/17

Horário: 08h, 10h, 13h e 15h

Endereço: Hortofácil: R. Argolino de Morães, 340-364 – Vila São Francisco

LEME:

Data: 13/11/17

Horário: 14h

Endereço: Antigo Senai: Rua Vitório Tomazoti, 150, Bela Vista (60 alunos por aula)

MONTE MOR:

Data: 08/11/17

Horário: 10h

Endereço: Mais Fácil: Rua Siqueira Campos, 65 (40 alunos por aula)

PIRACICABA:

Data: 10/11/17

Horário: 08h, 10h, 13h e 15h

Endereço: Secretaria Municipal do Trabalho e Rend: R. Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900 – Centro

SUMARÉ:

Data: 08/11/17

Horário: 08h30 e 13h30

Endereço: CRAS São Domingos: Quirílio Ravagnane, 259 – Jardim Picerno I

Data: 08/11/17

Horário: 08h30

Endereço: CRAS Matão: Rua Sidney Lucio Ribeiro, 246 – Jardim Santa Clara (30 alunos por aula)

Data: 08/11/17

Horário: 08h30

Endereço: R. Gervacina Alves Ferreira, 1500 – Jardim Maria Antonia (Nova Veneza)

Data: 08/11/17

Horário: 13h30

Endereço: SHD – Sociedade Humana Despertar: Rua dos Pineiros,105 – Jardim Basilicata

Data: 08/11/17

Horário: 13h30

Endereço: CRAS Nova Veneza: Avenida Brasil, 499 – Nova Veneza (30 alunos por aula)

Data: 08/11/17

Horário: 13h30

Endereço: CRAS Área Cura: Rua Deusdete Alves de Souza – 205 – Parque Santo Antônio (30 alunos por aula)

Data: 09/11/17

Horário: 14h e 16h

Endereço: CRAS Cruzeiro – Rua Aldebran, 540 – Cruzeiro do Sul (30 alunos por aula)

Data: 10/11/17

Horário: 14h e 16h

Endereço: CRAS Horto – Estrada Municipal Teodor Codiev, s/n – Horto Florestal (30 alunos por aula)

VALINHOS:

Data: 17/11/17

Horário: 10h e 14h

Endereço: Grupo Rosa e Amor – Avenida Joaquim A. Correa, 3855 – Jardim Santo Antonio (20 alunos por aula)