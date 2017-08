Seja responsável pelo seu animal

Até quando vamos enxugar gelo? Quando realmente as pessoas vão assumir a responsabilidade dos animais sob sua guarda?

Há alguns dias nos deparamos com duas fêmeas com crias e mais dez cachorros adultos entre machos e fêmeas no mesmo local, todos em idade para reproduzir e nenhum castrado. Sendo uma das fêmeas com sete filhotes e a outra com oito. No local entre adultos e filhotes vinte e sete cachorros. Além disso, muitos dos cachorros já eram crias anteriores das mesmas fêmeas.

Esses animais já tinham passado pela mesma situação e os “responsáveis” não foram atrás de castração. Depois que aconteceu pela segunda ou terceira vez esperam que milagrosamente alguém apareça e retire os animais do local.

É fácil assim, não é? Além de não assumir as próprias reponsabilidades, depois deseja empurrar as consequências de sua negligência para a ONG. As pessoas sempre acham que a Sociedade Protetora dos Animais tem que assumir a irresponsabilidade de outros.

Hoje em São Roque não tem desculpa para não castrar fêmeas, se você não tem condições financeiras a prefeitura está com campanha de castração gratuita e a Sociedade Protetora dos Animais também consegue castração a baixo custo.

Não temos como virar as costas para esses filhotes indefesos, eles não têm culpa da irresponsabilidade dos seres que deveriam ser racionais. Nós já recolhemos sete, já providenciamos a castração de três fêmeas e na próxima semana mais três serão castradas.

Vamos tentar encontrar boas famílias para essa turminha para poder recolher os outros oito daqui uns dez dias, por que ainda estão mamando e não podem ser separados da mãe ainda. Mas não existe milagre, só poderemos recolher os outros se esses forem adotados. O espaço e recursos são limitados.

Na Feirinha de Adoção que fazemos todo sábado, três já encontraram um lar. Ainda temos quatro esperando a chance de ganhar uma família responsável.

Muitos nos perguntam onde encontramos tantos filhotes para fazer Feirinha de Adoção toda semana. Gostaríamos de não ter tantos filhotes e que as pessoas fossem responsáveis e castrassem seus animais, mas durante a feirinha aparecem pessoas até se vangloriando que também tem filhotes para doar que sua cachorra também deu cria, como se isso fosse algo positivo.

Sempre orientamos e tentamos castrar essas fêmeas, mas, infelizmente essa situação nunca vai acabar. Poucos são os responsáveis que realmente levam adoção a sério. Adotar não é apenas oferecer abrigo e comida, é necessário oferecer vacinação, consultas veterinárias quando necessárias, castração, quintal fechado, e somente permitir que o animal saia na rua para passear com guia e coleira.

Exercite a posse responsável, faça realmente a diferença na vida de um animal.

Se você quer me conhecer ou nos ajudar procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387-6604 Lilian; email: [email protected] : Facebook: Protetora dos Animais Sr, Instagram: protetoradosanimaissr. Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil agencia 0523-1 conta 9.536-2

Texto: Sociedade Protetora dos Animais