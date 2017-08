Sérgio Caetano comparece ao último dia de festa e deixa mensagem de fé e gratidão

“Abrace sua esposa, beije seu filho e não reclame da vida, porque hoje a gente está aqui, mas amanhã não sabemos”. A frase dita na noite do aniversário de São Roque, 16, pelo produtor de eventos Sérgio Caetano, que se recupera de um AVC (acidente vascular cerebral) hemorrágico ocorrido durante uma apresentação realizada na noite de segunda-feira, 7, na Praça da Matriz, emocionou a todos.

Sérgio agradeceu o carinho e apoio que recebeu e considera sua recuperação um milagre. “Uma das coisas mais felizes foi que Deus me deu a oportunidade de ter um AVC no lugar que eu mais amo, que é no palco fazendo o que eu amo. E eu sobrevivi, pois Deus tem poder, Deus é de milagres. Eu tive um AVC grave, era pra eu ter morrido no palco e eu estou vivo”.

Ainda se recuperando, Sérgio comemora o reconhecimento profissional e os gestos de amizade que viveu nas últimas semanas. “Quero agradecer de coração, meu telefone não para de tocar, todo o carinho que tenho recebido. Esse pessoal que ainda está me contratando na cadeira de rodas mostra o quanto respeita não só o profissional, mas respeita o amigo Sérgio Caetano”.

Após encerrar mais uma participação de sucesso nas Festas de Agosto com toda a sua equipe, Sérgio continua sempre otimista, alegre e empolgado com os novos projetos que virão. “Quero agradecer aos festeiros que acreditaram no meu trabalho. Gratidão também a todos os voluntários que fazem essa festa, ao padre Daniel e aos párocos, e todo o público que mantém as Festas de Agosto, que é a principal festa da cidade. Já fechei alguns eventos aqui na cidade para setembro e tenho certeza que em breve estarei correndo aqui novamente, bonito como sempre”, brinca.

Ele relembra sua chegada a São Roque e também agradece a amizade da família O Democrata. “Foi através da família O Democrata que comecei a fazer eventos, há mais de 20 anos, e tenho muito prazer em ser amigo de todos. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os meios de imprensa da cidade, em especial à Coluna FM 87,5, e já anuncio que a partir de segunda-feira volto ao ar de 12h às 14h com o meu programa.

Também realizei um sonho pela Rede Vida de Televisão, através da Dani Pink, apresentadora do Programa Mais Show, com a minha participação como jurado, no quadro Máxima Estrela, em horário nobre, às 20h aos sábados. Estou tirando desse equívoco, que foi esse AVC, um dos melhores momentos da minha vida. Muito obrigado a todos”, diz.

O acidente

Sérgio se apresentava com sua caravana na noite do dia 7 quando começou a passar mal. “Minha noiva Tamires percebeu que eu não estava bem e então chamou por ajuda. Dois amigos me socorreram naquele momento, e me levaram imediatamente para o hospital, decidiram por não esperar a ambulância. Esses segundos com certeza fizeram a diferença para que eu pudesse estar aqui hoje. Esses segundos ou minutos podem ter salvado a minha vida. Agradeço eternamente essa ajuda”, contou o produtor.

Após ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI e receber muito apoio de amigos e familiares, Sérgio recebeu alta e se recupera em casa. “Hoje estou bem, na cadeira de rodas, mas muito melhor do que eu poderia estar. Agradeço a Deus e a todos que estão me mandando mensagens positivas. Se eu estiver melhor, já pretendo no domingo ir até o Santuário Nacional agradecer a Nossa Senhora pelo dom da vida”, finaliza.