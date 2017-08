Serviço Integrado de Saúde Oral realiza “Programa de Prevenção nas Escolas Municipais”

O SISO (Serviço Integrado de Saúde Oral), do Departamento de Saúde da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, realizou nos dias 9 e 10 de agosto, o “Programa de Prevenção nas Escolas Municipais” promovendo a prevenção e também a atuação em casos que precisem de atendimentos. O trabalho foi realizado em parceria com o

Departamento de Educação.

A atividade desenvolvida na CEMEI e Creche do bairro Paisagem Colonial contou com a apresentação de teatro de fantoches, vídeo educativo, técnicas de escovação, jogo da memória, escovação supervisionada e avaliação bucal. Foram atendidos 310 alunos nos dois dias de ação e todos receberam o Kit Dr. Dentuço e os Defensores dos Dentes, doados pela Colgate e composto por escova, fio dental, pasta de dente e um livro educativo.

Conforme explica o chefe de Serviço do SISO, Dr. Sergio Vernalha, a equipe avaliou se os alunos estão com baixo, médio ou alto risco de ter cáries. “Se constatamos o alto risco, a criança já é encaminhada para uma das Unidades Odontológicas do município”, ressalta.

Desse modo, os grupos de alto risco serão informados à direção e coordenação da unidade escolar para que os responsáveis sejam avisados sobre a condição bucal do aluno.

Ainda de acordo com o chefe do SISO, o programa também desenvolve orientações aos estudantes, com escovação supervisionada, palestras e aplicação tópica de flúor.