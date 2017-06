“Seu Nerso e sua indignação política”

Nesta semana dando minhas costumeiras voltinhas pelo centro da cidade percebi que havia tempos que não me sentava num banco da praça. Foi aí que percebi que já estava com saudades. Antes eu fazia isso sempre, mas depois que me aposentei era só me sentar que já vinha um senhorzinho dizendo: quer fazer rolo?

Diante do “assédio” me afastei um pouco do local com medo de entrar numa depressão pós-idade. Agora me via bem no meio do movimento e na dúvida do sento ou não sento, resolvi me sentar. Não demorou muito sentou ao meu lado um senhor, aposentado, e quando eu já estava me preparando para ouvir a célebre frase, “quer fazer rolo?” ele disse:

__Olha aqui seu moço, (juro que ele falou seu moço) estou indignado. Os políticos estão promovendo a tal de reforma previdenciária. Dizem que não vai ter dinheiro para nos pagar o salário mínimo daqui a algum tempo. Mas o que me deixa raivoso, moço (ele insistia no moço e eu gostava) é que não vejo ninguém falando sobre a reforma na política. Nem jornalistas, nem os formadores de opiniões e muito menos eles, os políticos!

Fui logo rebatendo e retrucando:

__Mas os jornalistas falam…

Ele me interrompeu e disse:

__ Por exemplo; você já ouviu alguém falar disso aqui ó?!

Seu Nerso tirou uma folha de papel dobrado do bolso, desdobrou e disparou a ler. E ainda me deu uma dura:

__Preste atenção, você por acaso já ouviu alguém falar em reduzir de 513 deputados federais para 250?

Não respondi.

__Você já ouviu falar em reduzir de 81 senadores para 40? Não também né? Já ouviu os políticos falarem em reduzir seus salários pela metade? Já ouviu falar em reduzir o número de partidos (que recebem milhões do governo) para quatro apenas? No país mais próspero do mundo só tem dois! Não acredito seu moço, (agora gostei) que exista tanta ideologia a ponto de não caber em quatro partidos! Ah! Você já ouviu eles falarem em diminuir o número de vereadores da sua cidade?

Nisso eu quis interromper, mas seu Nerso já foi logo me encobrindo:

__O que você acha de eles incluírem esses itens no pacote da reforma? Quanto dinheiro entrava para a saúde, educação, e principalmente pro nosso salariozinho da aposentadoria.

Isso tudo é verdade seu Nerso, mas…ele interrompe:

__ Veja bem, se nós, o povo, temos que sacrificar, porque esses políticos não fazem sua parte?

E eu respondo:

Bem seu Nerso… (nesse ponto sou interrompido novamente)

__ Olha bem uma coisa seu moço, eu planto bastante coisa no sítio, e a gente tem a tal de planta hospedeira, a mãe de todas as mudas. É ela que fornece as mudas. Quando a hospedeira não está bem, é porque tem muitos parasitas nela. Parasitas só sugam os nutrientes da planta. Não servem pra nada. Nesse ponto a gente tira os parasitas e limpa o governo, quero dizer, a planta para que ela fique forte e sejam fortes todas as pessoas, digo, as plantas que dependem dela. Mas sabe o que eu queria mesmo? Que fosse feita uma PEC do povo. Para saber o que o povo quer. A tal de Democracia não é isso? Vontade do povo?

__ Uma PEC de iniciativa popular, o senhor está falando?

__ É isso aí! Gostei dessa palavra! Respondeu seu Nerso. Nesses setenta anos de vida, eu nunca vi um governo perguntar para povo se pode ou não diminuir seu ganho.

__ Pois é seu Nerso, todos esperamos por isso, respondi.

Meu abraço ao senhor e a todos os brasileiros. Levantei e saí enquanto seu Nerso tirava dois ou três reloginhos do bolso.