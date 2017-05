Show de Victor & Léo está adiado

No melhor interesse da municipalidade e mantendo o permanente caráter da legalidade e preocupação com o conforto e segurança da população, informamos que o evento em comemoração aos 25 anos de Araçariguama, realizado pela ACRA com apoio da Prefeitura, onde se apresentaria a dupla Victor & Léo na noite de hoje na Arena América, está adiado.

Ocorre que, apesar de todas as ARTs e documentação pertinente ao evento estarem corretas e terem sido apresentadas, não houve tempo hábil suficiente para que o Corpo de Bombeiros fizesse as devidas e imprescindíveis vistorias, que garantem a segurança plena do público e assim pudessem expedir o AVCB do evento.

Lamentamos imensamente o ocorrido e prontamente informamos que toda a infraestrutura será mantida, bem como a validade dos ingressos previamente trocados pelos agasalhos no Fundo Social.

Informamos ainda que assim que a nova data for definida, será amplamente divulgada através da imprensa.