Significado e simbolismo da imagem de São Roque

A imagem de São Roque fala sobre o momento crucial de sua vida. Filho único de família abastada da França, recebeu uma educação severa e consistente. Sua mãe, porém, colocou em seu coração a devoção a Nossa Senhora e a fé cristã madura. Por isso, quando seus pais morreram, ele doou toda a sua herança aos pobres e foi para a Itália, viver na pobreza.

Lá, procurou viver uma vida de caridade, dedicando-se aos pobres, doentes e inválidos. Conheça o significado dos símbolos que compõem a imagem do santo.

O hábito marrom de São Roque

Marrom é a cor da terra e simboliza a humildade, a simplicidade e a pobreza. Por isso, o hábito marrom de São Roque simboliza a vida simples e pobre pela qual ele optou ao distribuir seus bens aos pobres e tornar-se um peregrino e missionário.

O cajado de São Roque

O cajado de São Roque simboliza sua vida de peregrino, caminhante missionário. O cajado é um apoio nas caminhadas e uma segurança. Por isso, o cajado de São Roque simboliza também a Palavra de Deus e a própria presença de Deus, na qual ele se apoiava.

A cuia de São Roque

No alto do cajado de São Roque, há uma cuia ou cabaça amarrada. Ela relembra a fonte e a água que São Roque bebeu até ficar curado. Ela simboliza a Água Viva que é o Espírito Santo, que habita em nós e que pode nos dar a cura. A cuia simboliza também o dom de cura que agia através de São Roque. O Dom de cura é um dom dado pelo Espírito Santo, a Água Viva de Deus.

A ferida de São Roque

A ferida na perna de São Roque nos fala do sofrimento que ele viveu em decorrência de sua doença. Esta ferida simboliza o sofrimento humano, a dor, a doença.

O cão ao lado de São Roque

O cão ao lado de São Roque lembra o cão amigo, usado por Deus, para socorrer São Roque no momento mais difícil de sua vida. Ele simboliza a providência divina e o socorro de Deus que, de todas as maneiras, através dos mais diferentes meios, providencia aquilo de que precisamos, desde que seja a vontade do Pai. É um estímulo para que confiemos na providência divina, que está atenta às nossas necessidades e não nos abandona.

Padroeiro

Por causa de sua história impressionante, São Roque tornou-se o Padroeiro dos cirurgiões; dos inválidos, dos doentes, protetor contra a peste; protetor contra as doenças contagiosas e até protetor dos cães. Sua festa é celebrada em 16 de agosto.

Oração a São Roque

‘Glorioso São Roque, alcançai-nos de Cristo Nosso Senhor as graças que nos são necessárias para vivermos dignamente a vida cristã. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade.Seguindo o Vosso Exemplo queremos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Cristo nos mandou. Queremos ajudar aos pobres, aos doentes, aos necessitados de toda a espécie, como vós mesmo o fizestes. E que um dia, na glória do céu, nós possamos, convosco, gozar da vida eterna. Amém.’

Oração para pedir a cura de enfermidade

‘Ó inefável padroeiro nosso, São Roque, pela ardente caridade com que amastes o próximo nesta terra, chegastes a expor vossa própria vida para assisti-lo nas necessidades e doenças, especialmente nas moléstias contagiosas. Oh! Fazei que estejamos sempre livres dessas terríveis enfermidades e livrai-nos da peste ainda perigosa que é o pecado. Amém.’