Sistema Castello-Raposo finaliza feriado de Tiradentes sem vítimas fatais

No feriado de Tiradentes, mais de 487 mil veículos utilizaram o Sistema Castello-Raposo – volume cerca de 2% abaixo do esperado pela CCR ViaOeste para o período entre a quinta-feira, 20, e o domingo, 23. No total, foram registrados 46 acidentes, com 13 vítimas. Nenhuma morte foi registrada no período.

As equipes de atendimento da concessionária estiveram com seu contingente reforçado para atender a demanda adicional de veículos. Já as praças de pedágio operaram com capacidade plena de arrecadação.