Sítio Santo Antonio recebe visitação recorde

Nos primeiros seis meses do ano, o Sítio Santo Antonio, formado pela Casa-Grande e Capela, recebeu a visita de 1789 turistas.

O conjunto arquitetônico que começou a ser construído em 1640, com a Casa Grande e foi concluído em 1682 com a conclusão da Capela, pertencia ao bandeirante Fernão Paes de Barros, terras que lhe foram doadas por seu pai Pedro Vaz de Barros, que chegou a ser ouvidor-mor e governador da Capitania de São Vicente.

Posteriormente, no século XIX, o sítio teve como proprietário o Barão de Piratininga, Antônio Joaquim Rosa, que queria transformar o sítio, de uma propriedade rural, em uma propriedade urbana com características burguesas.

Em 1937, Mário de Andrade, que na época trabalhava no SPHAN, se encantou com o sítio Santo Antônio e posteriormente o adquiriu doando ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O fluxo de visitantes teve no período em sua maioria pessoas de São Roque com 663 visitas. Visitantes da capital somam 545 pessoas, seguidos da Grande São Paulo com 204, região de Sorocaba 115, região de Campinas 113, região do ABC 64, Baixada Santista 60, outros estados 47 e visitantes estrangeiros 8.

Reformada em 2014 com a troca e estrutura do telhado da Casa Grande o conjunto foi reaberto para visitação no ano de 2015.

Hoje conta com 2 funcionários, sendo 1 na recepção e outro que monitora as visitas recebe turistas de sábados, domingos e feriados das 9.30 às 16.30 horas, a entrada é gratuita.

Serviço

Local: Sitio Santo Antonio

Endereço: Estrada Mario de Andrade, km 8

Funcionamento: Sábados, domingos e feriados

Horário: 9.30 às 16.30 horas

Entrada gratuita