Ski Mountain Park abre no feriado de 2 de novembro

Uma ótima opção de lazer para aproveitar o feriado de Finados, 2 de novembro, é o Ski Mountain Park. Um lugar onde esportes radicais se unem com uma bela paisagem e clima agradável. Tudo isso pode ser encontrado no Ski Mountain Park, localizado na cidade de São Roque, a 60 quilômetros da capital paulista.

No complexo radical, estão disponíveis atividades como arvorismo, passeios a cavalo por trilhas ecológicas, paintball, torre de escalada, teleférico, tobogã, arco e flecha e, claro, a maior atração: as pistas de esqui, únicas na América do Sul.

Além das atividades típicas de montanha, o Ski Mountain Park oferece ar puro e lindas paisagens a 1.200 metros acima do nível do mar, com toda a infraestrutura necessária para atender a família, incluindo restaurante, cafeteria, choperia, doceria, fraldário, berçário e ambulatório.

Esportes radicais

Para quem gosta ou tem curiosidade sobre esportes de neve, a principal atração é a pista de iniciantes com 100 metros. Nela, pode-se esquiar em qualquer época do ano, seja frio ou calor. O parque conta ainda com instrutores treinados, aptos para dar dicas e ensinar o esporte a quem não souber esquiar, para que todos possam sentir a gostosa sensação de esquiar ou fazer snowboard.

O parque também conta com a Ecopista de patinação. O brinquedo conta com 220 metros quadrados e foi projetado com material ecológico. A atração proporcionará aos visitantes a oportunidade de se divertir e ter a sensação de estar patinando no inverno nova iorquino.

Em uma torre de sete metros de altura é possível praticar escalada.

Quando se chega ao topo pode-se fazer um delicioso passeio aéreo pelas árvores do parque e, para finalizar a atração, a descida é feita pela atividade de tirolesa.

A área do paintball simula uma mata com obstáculos, em que é possível montar um grupo e brincar de “guerra”.

Para treinar um esporte diferenciado que exige concentração e coordenação, o local apresenta o arco e flecha. O circuito é elaborado para essa prática e tem monitores explicando a melhor forma de acertar o alvo.

Crianças

Já os pequenos podem passar o dia no playground com monitoras que acompanham na hora da diversão em brinquedos como gira-gira, escorregador, gangorra, balanço e até na caverna dos esquilos. Para mais entretenimento há também jogos pedagógicos.

Outro lazer oferecido é o passeio a cavalo que pode ser feito por crianças e adultos.

Gastronomia

Em matéria de comidas e bebidas o Ski Mountain Park apresenta uma churrascaria argentina, a Parrila de La Montanã, que deixa o passeio ainda mais prazeiroso com carnes importadas e tempero do chef argentino Oscar Yannelli. Há também uma lanchonete que serve chopp a zero grau, porções e deliciosos lanches. Além disso, cafeteria, vinhateria, casa de doces etc.

Serviço:

Local: Ski Mountain Park

Preço: R$30,00 por veículo. Atrações à parte ou compra de passaportes.

Dias: 02, 03, 04 e 05 de novembro

Horário: das 10 às 17 h

End.: Estrada da Serrinha, 1500 – Bairro Cambará – São Roque

E-mail: [email protected]

Site: www.skipark.com.br

Facebook.com/skipark.saoroque

@skimountainpark

Informações: (11) 4712-3299