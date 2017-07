Supremo Tribunal Federal vai julgar a descriminalização da maconha

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar em plenário a Ação Direta Inconstitucional (ADI) 5708, que pede a descriminalização da maconha para fins medicinais e de bem-estar terapêutico.

A proposta foi protocolada pelo PPS. Ela prevê o afastamento do entendimento que criminaliza o ato de plantar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar e adquirir maconha para fins medicinais e de bem-estar terapêutico.

A decisão de enviar o julgamento do mérito direto para o plenário do STF foi tomada pela ministra Rosa Weber, que na última segunda-feira, 10, dispensou a análise do pedido de liminar e aplicou ao caso o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei 9.868/1999. O julgamento ainda não tem data marcada.

O PPS protocolou a ação com base em resultados de investigações científicas sobre o potencial terapêutico de substâncias presentes na maconha, em particular nos campos da neurologia, da psiquiatria, da imunologia e da oncologia.

Na ação, o partido afirma que “a ausência de regulamentação específica da matéria tem voltado à ilegalidade as pessoas que buscam na cannabis tratamento para condições de saúde e, mais recentemente, tem resultado na multiplicação de ações judiciais em que se pede o acesso a medicamentos dela derivados”.

Segundo o partido, embora algumas pessoas tenham obtido autorização na Justiça para a importação de medicamentos à base de maconha, ainda assim são proibidas, pois a Portaria 344/1998, do Ministério da Saúde, “veda o uso do princípio ativo tetra-hidrocanabinol (THC), o que impede os médicos de fornecerem laudo ou receita, documento necessário para viabilizar a importação”. O partido pede, então, que seja dado prazo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que regulamente o uso da planta em tais hipóteses.

Em sua decisão, Weber pede que sejam requisitadas informações sobre o uso da maconha para fins medicinais e de bem-estar terapêutico à Presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Anvisa, no prazo comum de dez dias. Após esse prazo, os autos devem seguir para a Advocacia-Geral da União e para a Procuradoria Geral da República, para emissão de pareceres, em prazo sucessivo de cinco dias.