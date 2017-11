Sucesso em mais de 120 cidades, App “Delivery Much” chega a São Roque

São Roque foi escolhido para receber mais um avanço tecnológico, o aplicativo “Delivery Much” para pedir comida online chegará a cidade de São Roque nas próximas semanas. A rede, que tem crescido rapidamente pelo país trará essa comodidade para a região.

O aplicativo trará praticidade aos consumidores, que poderão em poucos cliques em seu smartphone fazer um pedido nos restaurantes cadastrados. O processo é muito simples, basta instalar o aplicativo, escolher seu restaurante preferido, escolher o seu prato através do cardápio digital, selecionar a forma de entrega e pagamento e pronto! Aguardar o pedido ser entregue no conforto da sua casa ou trabalho.

A novidade já foi bastante comemorada pelos internautas no Facebook, em poucos dias a página do aplicativo ultrapassou a marca de 2.000 seguidores.

A Delivery Much já está disponível para download, mas ainda não é possível fazer pedidos para a cidade de São Roque, já que a empresa ainda está fechando parcerias e cadastrando os restaurantes locais para fazer o lançamento com grande variedade de estabelecimentos.

