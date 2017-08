Tarde de lazer traz atividades gratuitas na Vila Nova

Neste sábado, 12, das 14 às 17 horas, acontece a “Tarde de Lazer” na Associação Amigos de Bairro da Vila Nova, Jardim Marieta e Quinta dos Teixeiras, localizada na Vila Nova. Em novo formato, o evento será promovido pela Prefeitura de São Roque, por meio da Divisão de Esportes e Lazer.

A programação contará com atividades variadas para crianças, jovens e adultos. Entre as atrações, estão confirmadas pela organização: clínicas de Slackline, Drift Trikes e Flag. Haverá ainda aula de Zumba.

Para o chefe da Divisão de Esportes e Lazer, Ricardo Barbosa, a missão do evento é levar aos munícipes mais opções de atividades, afim de divulgar o esporte local.

“O intuito é divulgar os esportes radicais em forma de lazer, com clínicas que atenderão a todas as faixas etárias, assim como promover o entretenimento para o público em geral, por meio do passeio de esportes não convencionais e aula de Zumba, que também será aberta ao público”.

O evento começa às 14.00 h e é aberto a toda a população. Mais informações pelo telefone (11) 4712-3741, na Divisão de Esportes e Lazer.

Serviço

“Tarde de Lazer”

Data: 12/08

Associação Amigos de Bairro da Vila Nova, Jardim Marieta e Quinta dos Teixeiras

Horário: 14.00 às 17.00 horas

Clínicas de Slackline, Flag e Drift Trikes e aula de zumba.

Participação gratuita.