Teatro a Bordo encantou crianças e adultos na Praça da Matriz

Nos dias 8 e 9 de junho São Roque recebeu o Teatro a Bordo na Praça da Matriz, como parte da turnê que começou na cidade de Jundiaí, no mês de abril e vai até novembro contando com apresentações de teatro, performances circenses, oficinas educativas e apresentações de artistas locais.

Importante destacar a participação dos grupos locais representados pelos atores, Diego Costa, Raphaela Barboza, Giovana Alessandra, Virginia Moraes, Felipe Barbosa, Vinicius Tadeu e Amanda Lopes, que fazem parte da Midi Produções, além da Cia de Eros representada pelos atores Joaquim Marques e Mafê Vieira.

O evento é promovido pelo Ministério da Cultura e CCR AutoBan e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de São Roque, através da Divisão de Cultura. Com grande participação popular o espetáculo foi encerrado com o grupo de “De Sol a Sol” da Berthi Produção e Arte que está conduzindo essa fase do Teatro a Bordo.