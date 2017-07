Técnicos da Secretária de Agricultura de São Roque participam de treinamento

Técnicos da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, participaram de 28 a 30 de junho de um treinamento sobre o Protocolo de Transição Agroecológica, na UPD AE – Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura Ecológica no município de São Roque.

Também estiveram presentes no treinamento técnicos da Prefeitura de São Roque, que, como não existe Casa da Lavoura na cidade, coordenarão a aplicação do Protocolo de Transição para os agricultores do município.

Participou o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural, Leodir Ribeiro e o Chefe do Serviço de Apoio ao Agricultor, Engº Agrônomo Cláudio José de Camargo.

Ao todo foram 42 técnicos de 36 cidades do Estado de São Paulo que passaram três dias na cidade de São Roque sendo orientados sobre a aplicação do Protocolo de Transição Agroecológica na teoria e na prática, realizada em uma propriedade na região rural de São Roque. Outro assunto abordado foi o “Método Albrecht de Equilíbrio de Bases” que objetiva o equilíbrio na correção da fertilidade dos solos.

A correção da fertilidade do solo através do equilíbrio de bases é a principal ferramenta para evitar as pragas e doenças nas culturas. Estes conhecimentos foram repassados aos técnicos pelo Prof. Helcio de Abreu Jr da Faculdade Cantareira. O treinamento informou também aos técnicos sobre o Projeto de Lei da Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – PEAPO (PL 236/2017) que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Detalhes da PEAPO foram apresentados pelo Dr. Sebastião Wilson Tivelli, Chefe da UPD AE e representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento junto à Frente Parlamentar de Produção Orgânica da ALESP.

Transição Agroecológica em São Roque

Recentemente um grupo de agricultores de São Roque assinou o Termo de Adesão ao Protocolo de Transição Agroecológico que atesta a transição dos agricultores de sistemas convencionais para sistemas agroecológicos de produção, e o segundo passo é o diagnóstico da propriedade que será feita pelo técnico da prefeitura.

A partir daí os agricultores estarão no caminho para se tornarem orgânicos adotando práticas agrícolas sustentáveis, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais e incrementando a produção, a oferta e o consumo de alimentos saudáveis.