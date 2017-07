Temperaturas desabam em São Roque com chegada de frente fria

O clima de inverno parece realmente ter chego em São Roque, as temperaturas nesta terça-feira, 18, não passam dos 11ºC e pode chover durante o dia.

O frio que mudou a paisagem no Sul do País também causará impacto em São Paulo a partir desta terça-feira. Uma frente fria que passa pelo Estado muda a direção dos ventos, levando ar frio e úmido do mar para o continente.

Segundo a Climatempo, as temperaturas devem cair na capital paulista, com mínima prevista de 9ºC e máxima de 15ºC nesta terça. Há, portanto, possibilidade de novos recordes no termômetro. Até agora, a menor mínima registrada na cidade pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ocorreu no dia 5 de julho, quando foram medidos 8,6ºC.

Nesta terça, a previsão é de que sejam registradas temperaturas invertidas, quando a maior marca do dia (que normalmente ocorre à tarde) é registrada na madrugada e a menor marca (que acontece no início da manhã) é registrada à noite.

O frio será sentido ainda no litoral e interior do Estado. A chuva também deve voltar a aparecer na cidade, mas as precipitações, de acordo com a Climatempo, ficam restritas ao leste e sul do Estado.