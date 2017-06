Tempo de decisão

A semana começou debaixo d’água, literalmente em São Roque, e no sentido figurado, na política brasileira. Na “terrinha” muitos pontos de alagamento foram registrados após as fortes chuvas de segunda-feira, 6, dia em que completou um ano do vendaval que destruiu diversos locais na cidade. Mas ainda bem que dessa vez nenhum estrago maior aconteceu.

E povo brasileiro seguiu acompanhando a análise do pedido de cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, por suposto abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. Se os ministros entenderem que tais acusações procedem, Temer poderá ter o mandato cassado e Dilma poderá ser impedida de se candidatar a novos cargos políticos por 8 anos. Até o fechamento desta edição o julgamento ainda estava em sua reta final. Enquanto esse barco não afunda, vamos vendo o Brasil remando contra a maré do desenvolvimento, gastando energia, tempo e dinheiro com a corrupção que não sai das manchetes.

Para São Roque, boas novas. No turismo, “carro chefe” da nossa cidade, uma parceria com o estado vai dar cerca de R$ 5 milhões para serem investidos no setor. A tão esperada Estação de Tratamento de Esgoto do Guaçu vai começar a funcionar nos próximos três meses. Não poderia ter notícia melhor para a semana que celebrou o Meio Ambiente. Mais qualidade de vida e saúde para a população. Saúde e fé é o que povo brasileiro precisa para vencer toda a crise que veio e ainda virá!

Destaque: O povo quer respostas e mudanças!