Tempo de mudanças

A semana começou agitada no Brasil. Os executivos e ex-dirigentes da Odebrecht que fecharam acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato citaram situações suspeitas envolvendo 12 governadores e uma extensa lista de outros governantes pelo país afora. Entre eles, um nome bem conhecido por aqui, Rubens Merguizo, o Binho, ex-prefeito de Mairinque. A cidade, que está em pauta pela incerteza política, entra em cena novamente, a maior operação anticorrupção do Brasil.

Recuperando o tempo perdido, parece que agora a Marginal vai mesmo ser reconstruída. Depois de um ano das chuvas que destruíram parte da via, as máquinas já estão no local para o recomeço. O prefeito quer presentear a cidade com a conclusão antecipada das obras, em agosto. A população fica na torcida para que realmente dê tudo certo. Parece que agora vai!

E as novidades não param por aí. A Viação São Roque também está adiantando prazos. Comprou ônibus novos e já os prepara para colocar em circulação. A adequação das linhas e horários está sendo fiscalizada pela prefeitura e pela população também. Estamos todos de olho. O transporte público é assunto sério.

O fim de semana será de festa. Todos se preparam para a Páscoa, momento de reunir a família e celebrar a ressurreição de Cristo. Ocasião para refletir sobre o mundo que estamos construindo e vivendo, e como podemos tornar a humanidade melhor. Sejamos a mudança que esse mundo precisa. Boa Páscoa!

Destaque: Um desafio para todos nós!