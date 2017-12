Todo cuidado é pouco

As ações dos estelionatários estão cada vez mais constantes e de todas as maneiras possíveis. Imaginação não falta aos criminosos para enganarem suas vítimas, trazendo prejuízos de todas as proporções a pessoas vulneráveis a algum tipo de situação. Desemprego, problemas financeiros, necessidade ou desejo de adquirir algum produto colocam muitos à “mercê” dos bandidos, que estão de olho nos bens dos outros, pincipalmente nesse período do fim de ano.

Atenção, cautela, orientação. Além dos “grandes” enganadores que vimos nos noticiários todos os dias vestindo ternos e ocupando posições de poder, é preciso abrir os olhos quando “a esmola é demais” em qualquer que seja a situação. Não deposite quantias a desconhecidos, não abra e-mails de alerta. Pergunte e peça ajuda.

Outro cuidado que se deve ter nos próximos dias é com o tráfego no trecho em recuperação da Marginal. A boa notícia da abertura dos dois sentidos da via, já melhorou e vai melhorar ainda mais o fluxo do trânsito, mas enquanto a obra não termina, trafegar no local exige atenção redobrada, tanto para o motorista quanto para o pedestre. Ainda falta o término da construção da passarela, remoção de postes e finalização das calçadas.

Mas enfim, parece que ainda em 2017 a cidade poderá comemorar a recuperação completa do trecho danificado e interditado há 20 meses. Que a benfeitoria perdure por bastante tempo.