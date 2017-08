Tomara que chova!

Quem escutou o pronunciamento do deputado estadual João Caramez durante a sessão solene em comemoração aos 360 anos de fundação da cidade de São Roque, na última segunda-feira, deixou a Câmara Municipal com um misto de esperança e desânimo.

A esperança veio por conta da firmeza com que o deputado assegurou ao prefeito Claudio Góes que o trem turístico será implantado em São Roque no ano que vem. “Pode ter certeza, Cláudio, que nós vamos conseguir implantar o trem turístico de São Roque. Temos uma relação muito forte com a empresa concessionária, estamos cobrando e hoje não foi diferente na reunião que nós tivemos. Então até julho, mais ou menos, nós teremos o ramal de São Roque a Mairinque reativado, que é onde você poderá colocar o trem turístico dentro da sua cidade”, enfatizou Caramez.

Ainda em seu discurso, o deputado relatou que integra a Frente Parlamentar em prol do Transporte Metroferroviário (FTram), na Assembleia Legislativa de São Paulo, criada com o objetivo de ampliar e fomentar o turismo sobre trilhos e reativar a malha ferroviária paulista, principalmente a Sorocabana, desativada há muitos anos.

“Depois conseguiremos a revitalização do trecho Amador Bueno/São Roque para poder trazer o trem turístico da Júlio Prestes a São Roque”, finalizou o deputado João Caramez, sob efusivos aplausos.

O antigo e conhecido compromisso do deputado Caramez com o Município de São Roque e sua participação na Frente Parlamentar em prol do Transporte Metroferroviário conferem credibilidade às suas palavras e renovam as esperanças de que o trem turístico será de fato e logo instalado.

É óbvio que isso não descarta a necessidade de empenho por parte da prefeitura local para o projeto sair do papel e entrar nos trilhos. Felizmente, junta-se às alvíssaras do deputado João Caramez a atuação do prefeito Claudio Góes, que não esconde ser a implantação do trem turístico uma das metas de seu governo, que já empreendeu vários contatos e medidas administrativas para as marias fumaças D. Corina e D. Angelina voltarem a resfolegar.

Porém, a fala do deputado perdeu a tônica otimista quando ele mudou de assunto e passou a tratar da situação caótica da Rodovia Lívio Tagliassachi. Caramez entregou ao prefeito Claudio ofício de sua autoria, protocolado no gabinete do governado Geraldo Alckmin em 14 de agosto, por meio do qual solicita a duplicação do acesso à Rodovia Castello Branco, asseverando que “…a referida via não mais atende às necessidades do Município diante do intenso trânsito que nela ocorre, sendo elevado o número de acidentes ocorridos no local, conforme se observa nas anexas reportagens da região”.

Excelente iniciativa a de fazer coro aos reclamos da população e de políticos locais e cobrar providências do governador, para que repare e duplique a Rodovia Lívio Tagliassachi, pois, conforme esta colunista frisou, em artigo recentemente publicado na coluna “São-roquices”, São Roque não pode aceitar em silêncio a reforma parcial do acesso à Rodovia Castello Branco proposta pelo Governo do Estado.

O toque desanimador do discurso apoderou-se de mim no momento em que o deputado Caramez afirmou que a solução do problema “…obviamente não será amanhã, mas talvez daqui a um ano, dois anos, mas é necessário que a gente lute. Nenhuma conquista é feita sem luta e sem perseverança. Então está aqui o início de um processo que, tenho certeza, com uma comunhão de esforços, desta Casa, do Executivo e da sociedade, nós conseguiremos esse objetivo”.

Não é de hoje que o acesso à Castello Branco é palco de acidentes, muitos fatais, assim como já vem de longa data sua serventia como caminho de chegada e saída de milhares de turistas durante todos os finais de semana, sem contar sua utilização diária pela população são-roquense para deslocamentos por motivos pessoais, profissionais e estudantis. O governador já foi diversas vezes cientificado disso e até agora a duplicação não foi programada.

– Se o deputado João Caramez, correligionário do governador e em condições de tratar do assunto diretamente com ele, não pode afirmar quando a duplicação será realizada, qual a perspectiva real que a população tem de que essa obra seja finalmente contemplada na ordem de prioridades do Palácio dos Bandeirantes? Quantas pessoas mais haverão de se acidentar e morrer no acesso enquanto o assunto não deslancha?

Já que o governador visitará São Roque em breve, para inaugurar a Estação de Tratamento de Esgoto, passei a torcer para chover forte no dia da inauguração, a ponto de seu helicóptero não ter autorização para decolar e ele ter de vir de carro, para ver pessoalmente a tal via sobre a qual tanto se reclama.

Quem sabe assim ele tome uma providência e atenda aos pedidos constantes que lhe chegam.