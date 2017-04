Tonico: resgatado, doado e feliz

Meu nome é Tonico, como fui batizado pelas tias da Sociedade Protetora dos Animais de São Roque. Elas dizem que às vezes damos azar para depois tirar a sorte grande, acho que minha história foi assim.

Eu morava numa casa com mais de trinta cachorros, muitos chamavam a mulher que cuidava de nós de protetora de animais, mas eu discordo dessa afirmação. Ela estava sempre com um pedaço de pau para nos espantar e funcionava a lei do mais forte na hora da alimentação.

Minha vida começou a mudar quando eu e mais dois irmãos fomos morar no canil da Sociedade Protetora dos Animais. Nós éramos muito assustados, muito arredios às pessoas. Tive que ser separado dos meus irmãos, pois nós brigávamos muito. Fiquei em uma baia sozinho, mas eu tremia cada vez que alguém entrava para limpar ou me alimentar. Mesmo com o portão aberto eu tinha muito medo e não saía da baia.

Aos poucos fui confiando na tia que mais ia ao canil e comecei a aceitar seus carinhos, também comecei a sair da baia e correr pelo canil. Mas minha vida mudou mesmo quando ganhei um novo companheiro, o Fred, com ele aprendi a brincar, ser alegre, confiar. Mudei tanto que fui a minha primeira Feira de Adoção após um ano e meio morando no canil.

Nessa feira, conheci uma família maravilhosa que se apaixonou por mim. Mas quando minhas tias foram me levar na casa da adotante descobriram que o portão não era fechado o suficiente e eu poderia fugir.

O diferencial foi que minha família não desistiu de mim, disse que providenciaria um novo portão e viria me buscar. Depois de 40 dias de espera, o dia de morar com minha nova família chegou. Com um portão novo e seguro fui levado para minha nova casa. Fiquei contente, pois eles não desistiram na primeira dificuldade.

Ainda estou em período de adaptação, mas minha família é muito paciente e amorosa. Adoro passear com meus irmãos humanos, mas quando estou em casa ainda fico muito assustado com os barulhos, e fico sempre atrás da minha mãe.

Minhas tias estão atentas à minha adaptação e torcendo para que dê tudo certo, e que assim eu tenha uma família de verdade, que realmente se importa comigo. Mas, eu tenho a garantia de que se não me adaptar posso voltar para o canil. Espero que seja o início de um final feliz.

Feira de adoção: sábado 6 de maio, no Largo dos Mendes, das 9 às 14h.