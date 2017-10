Trabalhadores na Viação São Roque dão prazo até fevereiro para empresa pagar direitos trabalhistas

O Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região informa que os trabalhadores em transporte urbano de São Roque, reunidos em assembleia no início da tarde desta sexta-feira (27), aprovaram não iniciar greve nesta data e dar para a empresa Viação São Roque um prazo até o mês de fevereiro de 2018 para a regularização do pagamento de férias, participação nos lucros e resultados (PLR), INSS e FGTS que estão atrasados.

O Sindicato dos Rodoviários irá procurar a empresa na segunda-feira (30) para propor que a mesma apresente uma nova planilha de pagamento dos atrasados.

A assembleia teve início por volta das 13h no terminal rodoviário da cidade. Durante esse período o transporte urbano ficou paralisado.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários Paulo João Estausia afirmou que o Sindicato está em diálogo constante com a Prefeitura Municipal de São Roque e que, neste momento, a categoria não irá entrar em greve, mas caso aconteça algum fato novo que seja prejudicial aos trabalhadores(as), a greve pode acontecer.

A empresa Viação São Roque tem um longo histórico de não pagamento de direitos trabalhistas. Nos últimos tempos ampliou o atraso no pagamento de adiantamento salarial e de tíquete-refeição, a empresa também não paga devidamente as férias a todos os seus funcionários, o que acarreta também o não pagamento da participação nos lucros e resultados (PLR).

Além desses problemas, a Viação São Roque não recolhe corretamente o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Segundo levantamento feito pelo Sindicato, mais de 40 motoristas e de 40 cobradores estão com a segunda férias vencidas e, consequentemente, com a PLR também atrasada. O trabalhador não gozou as férias e a empresa não pagou o um terço conforme determina a lei.

Ainda segundo levantamento do Sindicato, há trabalhadores com quase 15 anos de FGTS não depositado, uma situação extremamente grave. Isso acontece porque a empresa deposita o Fundo de parte dos trabalhadores ou deposita a menos, e já chegou a fazer acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) para pagar os atrasados e não cumpriu.

A empresa está notificada de greve desde o dia 21 de setembro.