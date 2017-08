Tradicional barraca da APAE nas Festas de Agosto 2017

Em mais um ano participando da Festa de Agosto, a APAE – São Roque estará presente com a tradicional barraca e corpo de voluntários, vendendo seus deliciosos pratos: lanche de pernil e as deliciosas massas ao molho à bolonhesa ou ao sugo (nhoque, talharim) e capelletti ao brodo.

Convidamos a todos para prestigiar as festividades e saborear nosso delicioso cardápio, a partir do dia 04 até o dia 16, lembrando que no último dia, estaremos no período da manhã com nossos alunos, confeccionando o tapete para a procissão. Fica o convite para quem tiver interesse em participar voluntariamente desse grande evento cultural de nossa cidade.

Contamos com sua presença!