Trânsito sofrerá alterações devido às obras da Av. Marginal

No período das obras de reconstrução da Avenida Antonino Dias Bastos, a Marginal, o Departamento de Trânsito da Prefeitura recomenda aos moradores da cidade que utilizem rotas alternativas como: Avenida Tiradentes, Avenida Três de Maio e Epaminondas de Oliveira, para ambos os sentidos.

O primeiro trecho da Marginal a sofrer interdição foi entre a rua Marino Camurça e Avenida Brasil. A Avenida Tiradentes já recebeu mudanças. Segundo a Divisão de Trânsito, o trecho da via compreendido entre a Avenida John Kennedy e Rua Pedro Vaz foi temporariamente transformado em sentido único (bairro-centro).

Já no trecho da Tiradentes localizado entre as avenidas Brasil e John Kennedy, as vagas de estacionamento localizadas do lado esquerdo (sentido bairro-centro), serão momentaneamente desativadas.

A Divisão de Trânsito manterá agentes no entorno da obra com o objetivo de orientar o tráfego. De acordo com a equipe de técnicos da prefeitura, pedestres não devem trafegar pelo local devido à movimentação e operação de caminhões e máquinas pesadas no trecho.

A prefeitura alerta que a programação das obras está sujeita a mudanças a partir de ocorrências climáticas como chuvas, entre outras.