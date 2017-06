Trem Turístico deverá circular em breve entre São Roque e Mairinque

Na quinta-feira, 8, o prefeito de São Roque, Cláudio Góes se reuniu com o Secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissione, para reivindicar a liberação da linha férrea no trecho São Roque a Mairinque, com o objetivo de implantar a primeira fase do projeto do Trem Turístico.

Na reunião foram discutidas questões relativas a reforma do trecho entre São Roque e Mairinque, que segundo a CPTM, tem um custo da ordem de R$ 2.000.000,00. O secretário prometeu ao prefeito uma posição definitiva até o dia 30 de julho.

Para que o projeto seja viabilizado existe a necessidade de que a Rumo Logística, empresa detentora da concessão do trecho faça a devolução do mesmo a CPTM. Para isso existem tratativas entre a CPTM e a concessionária, porém algumas pendências terão que ser resolvidas.

Pelo contrato de concessão a Rumo Logística deve devolver o trecho entre Amador Bueno e Mairinque em condições de operacionalidade.

Pelissione prometeu que inicialmente fará gestões com o objetivo de viabilizar os reparos necessários para a utilização do trecho São Roque a Mairinque, para que o Trem Turístico possa entrar em operação neste percurso no mais breve espaço de tempo.

Também participaram da reunião o Diretor de Planejamento da CPTM, José Bissacot, além de outros diretores técnicos da empresa.