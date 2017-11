Uber anuncia serviço de carros voadores para 2020

O Uber anunciou nesta quarta-feira, 8, no Web Summit, em Lisboa, que pretende lançar seu serviço de carros voadores em Los Angeles (EUA) em 2020. O serviço se chamará UberAir. Segundo Jeff Holden, CPO (diretor de produto) da empresa, a ideia é que o preço da viagem do UberAir no longo prazo seja equivalente ao do UberX.

O carro a ser usado ainda está sendo desenvolvido pela empresa. “Será um veículo elétrico. Disso não abriremos mão. Queremos ter emissão zero”, afirmou Holden.

O executivo também anunciou uma parceria com a Nasa para estudar a gestão do espaço aéreo. A brasileira Embraer é outra parceira do Uber no projeto do UberAir.

“Atualmente, cerca de 50% da população mundial vive em cidades. Em 2045, serão 6 bilhões de pessoas morando em centros urbanos. Os sistemas de transporte não estão melhorando e precisamos mudar isso”, diz Holden.