“Uma bomba atrás da outra”

A pacata São Roque virou notícia esta semana. O ataque com explosivos aos caixas eletrônicos que ficam no banco da prefeitura deixando mortos dois suspeitos e um morador da cidade chocou a todos. Os bandidos já se preparavam há aproximadamente dois meses para o assalto e a polícia também se preparava para pegá-los.

As câmeras de segurança mostram Carlos Lofredo passando com sua van cinco minutos depois dos ataques no sentido contrário ao que os bandidos haviam ido. A escala de trabalho dele e algumas conversas com os supervisores por mensagens mostram que ele estava a caminho do trabalho. Conhecido na cidade, ex-candidato a vereador e ex-funcionário da prefeitura, ele foi alvejado por 110 tiros e será investigado como possível participante do crime.

Uma bomba para quem conhecia o Carlão. A Corregedoria também vai investigar a conduta dos policiais na ação. E se a polícia estiver errada? E se ele era somente um inocente passando no lugar errado e na hora errada? Equívocos podem acontecer, mas alguns não podem mais ser corrigidos.

E no Brasil então, existem muitos sofrendo as consequências das atitudes alheias. Após as manifestações em Brasília, o presidente Michel Temer, investigado na operação Lava Jato, prova exatamente isso. Decretou uma ação de garantia de lei e da ordem em Brasília convocando tropas federais.

Chamou a manifestação de baderna. Já tem 12 pedidos de impeachment registrados. Segundo a análise de especialistas, essa seria uma tentativa de se agarrar ao poder, mostrando que tem o apoio das forças armadas. Enquanto ele tenta se “manter” no poder e nega envolvimento com a corrupção que assola o país, o povo continua sobrevivendo com um salário mínimo e tenta se “manter” com dignidade.

Na Rodovia Livio Tagliassachi, o acesso à Castello Branco, uma erosão traz riscos aos motoristas. O Departamento de Estradas e Rodagem está ciente do problema e já começa a avaliar a local antes que uma bomba estoure por ali com o risco de grave acidente. Estamos encerrando o Maio Amarelo, uma campanha envolvendo vários órgãos para a prevenção de acidentes, e o DER deve dar o exemplo.

Segunda-feira é dia de ficar atento, pois a Zona Azul está de volta. Quem parar no centro da cidade terá que validar o ticket, agora com o tempo fracionado de permanência e vai ter recibo. Uma notícia boa. E que as próximas semanas tragam somente boas novas.

Destaque: Atenção é essencial para evitar as surpresas