Uma data e uma praça

Felizmente, desde o ano passado o 9 de julho voltou a ser comemorado em São Roque e não transcorre mais como um dia qualquer, como se nada ligasse a cidade aos fatos que, em 1932, mudaram a história do Brasil.

A data precisa, de fato, evocar lembranças e orgulho. A ausência de comemorações e o cenário descuidado da Praça dos Expedicionários – que homenageia dezenas de moços corajosos que nos campos de batalha se uniram a outros paulistas contra a ditadura de Getúlio Vargas e em defesa da legalidade – refletiram por muitos anos a indiferença da cidade e de suas autoridades civis e militares para com os combatentes são-roquenses.

Em 2016, porém, sensibilizado ante o conhecimento da participação dos filhos de São Roque na peleja, o comando da Polícia Militar decidiu comemorar o 9 de julho em solo são-roquense e reverenciar a memória de seus ex-combatentes.

Em 1930 Getúlio Vargas tomou o poder e impôs ao Brasil sua ditadura. Anulou a Constituição, dissolveu o Congresso Nacional, cassou governadores e prefeitos e nomeou interventores para dirigir estados e cidades.

A elite paulista repudiou essa nova ordem e insuflou o ideal de uma revolução em favor da democracia. A princípio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul aderiram ao clamor de São Paulo, mas, iniciada a luta armada, em 9 de julho de 1932, mineiros e gaúchos retrocederam e deixaram os paulistas sozinhos no combate.

Embora sufocado pelas forças federais, o levante paulista foi frutífero e tornou-se a semente da reconstitucionalização do Brasil, que em 1934 aprovou nova Constituição.

Sensíveis à importância do movimento, moços são-roquenses, “…com faixa etária em torno dos 20 anos, alistaram-se como voluntários e, do dia para a noite, transformaram-se em soldados combatentes da Revolução de 1932. (…) Sem dúvida, a população de São Roque (talvez pela proximidade com a Capital, centro dos acontecimentos) foi uma das comunidades que mais se envolveu com as causas e os esforços militares da dura campanha, que se estendeu por 90 dias.

Dos cerca de 30 mil paulistas que lutaram em várias regiões do Estado, os mais de 100 jovens são-roquenses formaram um percentual elevadíssimo, se comparado com as médias de participações de outros municípios”.

O relato do jornalista Roque Alves de Lima em O Democrata (14.06.2003) revela o idealismo e a coragem da juventude são-roquense que, bravamente, alistou-se e não titubeou em pegar em armas e arriscar a vida em defesa de um Brasil democrático.

As mulheres são-roquenses também aderiram à luta. A querida amiga Dona Olívia Brossa, quando a entrevistei pela passagem do seu centenário, em setembro de 2014, recordou que “…senhoras e senhoritas reuniam-se diariamente na igreja de São Benedito e ali confeccionamos uniformes e meias para os combatentes e bordamos suas boinas. Para encorajá-los, escrevíamos mensagens de incentivo e afeto no interior das vestimentas”.

Meses após o fim das batalhas, a praça situada na Rua Sotero de Souza, no Centro da cidade, recebeu o nome de “Praça dos Expedicionários”. Originalmente, havia um belo mosaico português a revestir o chão e “um obelisco em forma de pirâmide, cujos degraus formavam as listras da bandeira paulista e uma de suas faces ostentava um capacete”, ressaltou-me certa feita meu solícito colaborador para as são-roquices, Niney Ribeiro Lopes. Durante anos, o local foi palco de comemorações cívicas que rememoravam as peripécias dos são-roquenses no episódio.

Em 1996, a praça foi reinaugurada. O obelisco foi destruído e não se sabe do paradeiro do capacete. A reforma só fez piorá-la, o que, infelizmente, parece ser uma maldição a acompanhar as praças de São Roque.

Felizmente, as autoridades militares resgataram a boa prática de celebrar a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Roque, mas as autoridades civis ainda não despertaram para a importância dessa data para o calendário de eventos da cidade.

Prova disso é o aspecto deplorável da Praça dos Expedicionários, cuja porção ajardinada nada tem de jardim e o calçamento português, datado da década de 1940, vem sendo impiedosamente destruído, tanto pela ação do tempo, quanto pela violência dos vândalos e pela ineficiência de quem vez por outra finge que o conserta com pavorosos remendos de cimento, onde caberia, isto sim, uma bela restauração. Some-se a isso a frequência de andarilhos no local, a intimidar e assustar a população.

Bom seria se a Municipalidade, imbuída do mesmo ânimo da Polícia Militar em reforçar o valor do 9 de julho para São Roque, providenciasse a verdadeira revitalização da praça e, além de repor o mosaico português faltante, erigisse um obelisco nos moldes do antigo e nele afixasse placa com os nomes de todos os combatentes, para que eles e o valor de sua bravura e sua luta nunca mais fossem esquecidos.

Texto: Simone Judica