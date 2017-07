Você sabia que pesquisas atuais da psicologia positiva demonstram que as pessoas com elevada força de gratidão são justamente aquelas que passaram por situações de maior sofrimento e injustiça? Exato! O sentimento de superação torna as pessoas mais fortes e gratas a Deus e ao universo por serem capazes de reconhecer em si mesmas, o poder de transformar a dor em amor.

Exercitar nossas forças de caráter nos impulsiona a seguir no caminho de nossa missão! A clareza de um propósito segue junto com a determinação para alcançá-lo e a gratidão é um auxílio enorme para você mudar o seu estado emocional de negativo para positivo imediatamente, ao acioná-la. Faça um teste. Basta um minuto. Feche os olhos e tome três respirações profundas. Em cada uma delas procure no seu banco de memórias por um momento ao qual você é grato. Reviva as imagens, os sons e os sentimentos desta cena. Respire fundo e perceba como a sua energia muda instantaneamente.

Hoje, compartilho com você uma oração poderosa que fluiu por mim depois de uma meditação num período de muitos desafios. O alívio e o sentimento genuíno de gratidão praticamente me levaram a escrever estas palavras como se minhas mãos e minha mente estivessem em profunda conexão automática. Espero que curtam!

Eu agradeço ao Senhor do Universo, à toda a ancestralidade que me guia, à natureza, às águas – doces e do mar, eu agradeço à terra, aos ventos e ao fogo que minha vida purifica.

Eu agradeço ao mundo que me acolheu e me deu esse poder de olhar para mim e enxergar alguém que ama e perdoa e tem na cura de si a cura do próximo.

Eu amo a luz, eu amo a mim que filha da luz, sou!

Eu quero compartilhar aqui minha missão. Tão clara como o sol, tão intensa quanto as forças de um tufão, tão amorosa como um toque da pena de uma águia que no seu voo até a montanha deixou-se cair para me acariciar.

Eu sou a montanha, eu sou a águia, eu sou a luz que me inspira a olhar para dentro de mim e te encontrar no meu amor por ti.

Você! Faça seu Céu Brilhar! A minha luz é sua também e no retorno ao centro estaremos todos juntos em energia, em essência, transformando o mundo e levando amor ao nosso amado planeta. Vem comigo!

